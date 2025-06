Amico Nonno: a Lucera 20 borghi dei Monti Dauni

Si avvia alla conclusione il percorso di “Amico Nonno”, l'iniziativa che ha unito generazioni e territori in un'esperienza ludica e culturale, culminando nell'evento finale che si terrà domenica 8 giugno, alle 18, in Piazza Matteotti a Lucera.

La manifestazione, organizzata dall'APS “Noi Noi”, con il patrocinio e il supporto del Comune di Lucera, della Regione Puglia, dell'Agenzia regionale per la Salute e il Sociale e dell'European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, si propone di celebrare il legame intergenerazionale e valorizzare il vasto patrimonio culturale dei Monti Dauni.

L'appuntamento rientra nel calendario di Lucera Capitale della Cultura della Puglia 2025 e ha raccolto l’adesione di venti Comuni, ciascuno rappresentato da un puzzle personalizzato raffigurante un luogo simbolo. Per Lucera, in particolare, saranno quattro i puzzle diversi da assemblare. Le squadre, composte da “nonni” e “nipoti” (non necessariamente legati da vincoli familiari), si cimenteranno nell'assemblaggio di queste opere uniche, artisticamente rivisitate da Marzia Perrotta, in arte M_Xcrack, anche autrice delle fotografie.

L'elemento centrale dell'iniziativa risiede nella dimensione narrativa: al completamento di ogni puzzle, i partecipanti saranno invitati a condividere le emozioni che il luogo raffigurato ha risvegliato nei “nonni” e quelle che suscita nei “nipoti”. Un momento di dialogo intergenerazionale che sarà arricchito da cenni storici e curiosità sul patrimonio locale, guidati dallo storico Massimiliano Monaco e accompagnati dalla selezione musicale di Sabino Ignozza. L'evento vedrà anche la partecipazione di altri esperti, come la biologa nutrizionista Antonella Riccelli, la psicologa psicoterapeuta Lucia Susanna e la videomaker Rossella Morelli.

“Amico Nonno nasce per integrare l'esperienza dei nonni con la vivacità e il futuro dei ragazzi. Lo si fa attraverso la costruzione dei puzzle, un’idea suggerita da Paolo Cibelli. Questo scambio tra le età contribuisce a mantenere attivi gli anziani, stimolando la mente e permettendo di raccontare le emozioni legate ai luoghi del territorio, ieri e oggi”, ha dichiarato Carlo Ventola, presidente di Noi Noi.

Il percorso verso questo grande evento ha già toccato diverse realtà dei Monti dauni, con anteprime di successo che hanno mostrato il calore e l'entusiasmo delle comunità locali. Tra le tappe già svolte si annoverano Biccari, San Marco la Catola, Volturino, Motta Montecorvino e Alberona. Ogni incontro ha rappresentato un'occasione per riscoprire il valore del tempo condiviso e per rafforzare i legami tra le generazioni.

Lucera si prepara ad accogliere una manifestazione che va oltre il gioco: un autentico viaggio attraverso il tempo e le emozioni, promuovendo l'unità e la ricchezza culturale del territorio. La partecipazione all'evento è completamente gratuita ma, per formare le squadre di partecipanti, è necessaria l'iscrizione sul sito Migliorarsiapiccolipassi.com.

