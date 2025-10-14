La vicenda Alghisa prende una via legale

I lavori di rimozione dei rifiuti speciali e pericolosi sul sito dell’ex Alghisa sono terminati da oltre un anno, anche se non si è concluso il percorso di bonifica e riqualificazione di un luogo fin troppo noto ai lucerini che lo hanno avuto per oltre venti anni a poche centinaia di metri dal centro abitato.

Tuttavia, a distanza di tutto questo tempo, ora si è aperto un percorso tutto legale legato a questioni economiche, perché non bisogna dimenticare che quell’intervento ha una genesi istituzionale unica nel suo genere: un’azione in danno a quella che poi era diventata la curatela fallimentare disposta dal tribunale, ricorrendo a fondi pubblici per un importo totale che alla fine ha superato i 12 milioni di euro forniti dalla Regione Puglia, attingendo a una misura del Por “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali − Interventi per la bonifica di aree inquinate”.

La gestione politica è stata quella dell’Amministrazione di Antonio Tutolo nella prima fase fino al 2020 quando sono iniziati effettivamente i lavori aggiudicati alla ditta Favellato Claudio, e successivamente con l’attuale sindaco Giuseppe Pitta che ha gestito invece la fase più operativa di erogazione delle somme, compresa la seconda assegnazione (e non prevista) di risorse, rivelatesi necessarie dopo la scoperta sul posto che la base delle collinette era costituita da blocchi solidificati di maggiori dimensioni, per i quali c’era bisogno di una preventiva frantumazione. E per l’integrazione finanziaria sono risultati decisivi gli auspici dello stesso Tutolo, ma nella veste di consigliere regionale.



Ora che la prima parte del progetto è stata completata, proprio da Bari hanno scritto al Comune per sollecitare l’inserimento dell’ente nel passivo fallimentare di Alghisa, con l’obiettivo di recuperare almeno in parte le somme spese, invocando peraltro il concetto che “chi inquina paga”. Non è chiaro cosa ci sia nel patrimonio affidato alla curatela di Vincenzo Piccirillo, ma è evidente che in una situazione del genere non va lasciato nulla al caso, per cui l’Amministrazione Pitta ha deciso di adire le vie legali, facendosi rappresentare dall'avvocato Vincenzo Scarano, il quale dovrà cercare di capire se e quanto margine di acquisizione di beni sia possibile, anche perché agirebbe in una posizione di evidente privilegio rispetto ad eventuali altri creditori. Sull'iniziativa di carattere legale, nell'ultimo Consiglio comunale Francesca Niro ha contestato la condotta dell'Amministrazione Pitta sullo specificio incarico professionale, rilevando anomalie nell'affidamento, anche in relazione al compenso di 34 mila euro, riferendo che sia stato già completamente erogato, nonostante la procedura non sia ancora terminata.

Dal punto di vista strettamente territoriale, invece, in effetti il percorso ha vissuto una parte importante ma non definitiva, perché dopo la sospirata messa in sicurezza, sarebbe necessaria la caratterizzazione del sito, cioè capire quanto sia eventualmente inquinato il sottosuolo e da cosa. Su questo specifico passaggio, Tutolo giura di aver fatto mettere da parte 150 mila euro alla Provincia di Foggia sin da quando era lui stesso il delegato all’Ambiente, per cui ha sollecitato il suo successore ad attivare le procedure finalizzate all’indagine di carattere tecnico e scientifico.

L’atto finale sarebbe poi stabilire l’utilizzo di quel suolo, di fatto acquisito divenuto pubblico, e realizzare una qualche struttura pubblica di attrattività diffusa e veramente utile e utilizzabile dai cittadini (skate park? pista da cross? piscina con campo di beach volley?) con un’adeguata operazione di riqualificazione e restituzione alla comunità che ha dovuto subire per anni la vicinanza di quella che la stessa procura aveva definito “bomba ecologica”.

Riccardo Zingaro

