Tutolo punta a Roma per i soldi sul Liscione

Dopo le interlocuzioni a distanza, lo scambio di visite tra Bari e Campobasso e le reciproche dichiarazioni di intenti per il collegamento idrico tra Puglia e Molise con l’acqua della diga del Liscione, il consigliere regionale Antonio Tutolo sembra voler spostare su Roma l’obiettivo della sua battaglia per risolvere o almeno eliminare una parte del problema per la Capitanata.

Lo ha fatto sapere con un comunicato che recita così: “La condotta del Liscione è una soluzione concreta, ma i fondi necessari? Ancora zero. Quanto dobbiamo aspettare? Mi fa piacere vedere una convergenza di intenti sulla questione dell'acqua in eccesso dal Molise, sia da parte della politica che della Regione stessa. Ma, come ho sottolineato in Consiglio appena rientrato da Campobasso, gli accordi non bastano. L'emergenza idrica sta assetando Puglia e Molise. La soluzione è sotto i nostri occhi: con circa 90 milioni di euro potremmo realizzare un'opera fondamentale. Questa condotta canalizzerebbe l'acqua in eccesso dalla diga del Liscione, che oggi finisce sprecata in mare, conducendola dove serve e portando benefici a due territori. Invece, si continua a parlare di un progetto per far arrivare acqua dall'Albania al Sud della Puglia. Una “modica” cifra di circa 900 milioni di euro, con un ulteriore aggravio di costi per renderla potabile e il pericolo, un domani, che il rubinetto possa esserci chiuso, perché è dall’altra parte del mare. Di fronte a questa scelta, la mia posizione è chiara: investire 90 milioni per una soluzione immediata e sicura, o spendere dieci volte tanto per un’ipotesi incerta? Il divario nei costi e nei rischi è abissale. 10 volte il costo, 10 volte il rischio! Dopo aver posto la questione dell’acqua in termini di emergenza per ben 5 anni, dopo le proteste e gli accampamenti, dopo aver fatto dialogare Puglia e Molise, averne invitato i rappresentanti a Bari ed essere andato a Campobasso dal Presidente Roberti, non consentirò che tutto venga sommerso da fiumi di parole e promesse. Insisterò su ogni fronte finché non otterrò i finanziamenti necessari”.

