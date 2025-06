Il Trofeo Arcobaleno ha chiuso la stagione della Luceria

L’Associazione sportiva Ginnastica Luceria ha chiuso la sua stagione nello scorso fine settimana “allungato” con la festività del 2 Giugno, con tre giorni di eventi e appuntamenti celebrati in città e anche nel Lazio. Ad Anagni, infatti, domenica e lunedì è stato disputato il Trofeo Arcobaleno del circuito Libertas, la manifestazione di grande impatto emotivo perché offre la possibilità a tante piccole atlete di scendere per la prima volta in pedana per una competizione agonistica di ginnastica ritmica.

Il gruppo allenato da Rosa Pia Marracino ha cominciato già da protagonista, con alcuni risultati di rilievo.

Nella classifica di Livello A, categoria Giovanissime, figura la fascia argento per Giorgia Di Benedetto e la fascia bronzo per Ginevra Uzzi.

Nella classifica di Livello B, sempre categoria Giovanissime, fascia oro per Helena Corbillo, Greta Casasanta e Alisya Molle; fascia argento per Beatrice Altilia, Dayana Bolumetto e Giorgia Conte; fascia bronzo per Gaia Pistillo. Nella categoria Baby, premiazione con attestato per Viola De Bellis e Gloria Capobianco.

“Abbiamo visto subito che le nostre bimbe più piccole si sono subito messe in evidenza – è il commento della direttrice tecnica, Maria Antonietta de Sio – grazie all’adeguata preparazione che hanno ricevuto in questi mesi, con il supporto di tanti genitori che ci seguono sempre, contribuendo a momenti di condivisione che arricchiscono le conoscenze e le amicizie. Per me sono doverosi e sentiti gli apprezzamenti a tutti coloro che, fuori e dentro la palestra, consentono alle nostre ginnaste di vivere con gioia questi impegni sportivi che sono alla base anche mentale della loro futura carriera”.

La serata di sabato, invece, ha dato spazio ancora una volta all’atteso saggio di fine anno, con la celebrazione pubblica degli ultimi successi ottenuti nelle finali nazionali, in ogni età e categoria, tra successi, podi e soddisfazione. La kermesse rappresenta proprio il compendio di quanto di buono è stato costruito durante gli allenamenti, assieme alla capacità di vantare grazia, forza e bellezza che le ginnaste non mancano di esibire durante esercizi e coreografie appositamente realizzate da tutto lo staff tecnico composto anche da Linda Rinaldi, Valentina D’Aries, Sofia Sena, Flavia Tozzi e Fabiana Di Giovine per la sede di Volturino.

L’evento pure in questa occasione ha tenuto incollate alle poltrone per due ore centinaia di persone che hanno gremito il palasport di Lucera in tutta la sua capienza, assistendo a uno spettacolo pieno di luci, colori, costumi, trucchi, musiche ed emozioni, ingredienti mescolati dalle atlete capaci di ottenere soddisfazioni agonistiche nelle competizioni ufficiali, con i cinque attrezzi di cerchio, palla, fune, nastro e clavette.

La verifica di fine anno si è sviluppata sempre in due parti, la prima di natura strettamente tecnica che ha riproposto il meglio della crescita personale e sportiva di ciascuna atleta, già valutata positivamente dalle giurie delle competizioni quest’anno celebrate a Lucera e Spoleto, e una seconda assolutamente originale, perché lo show si è sviluppato sul tema delle sigle dei Cartoons del secolo scorso.

Il pubblico ha gradito fortemente l’allestimento proposto, tributando ancora una volta il successo per la Ginnastica Luceria che da oltre 43 anni è un punto di riferimento per la ginnastica ritmica in particolare e per lo sport di Lucera in generale.

“Ormai i nostri appuntamenti con il saggio finale sono una garanzia di spettacolo applicato allo sport – ha aggiunto de Sio – e anche in questa occasione siamo riuscite a mostrare quanto tutti insieme sappiamo fare e insegnare. Siamo davvero soddisfatte dell’immagine che riusciamo sempre a dare della nostra attività, soprattutto dal punto di vista tecnico con i risultati ottenuti dalle nostre ginnaste con impegno e sacrificio. Ora ci prendiamo qualche settimana di riposo, e poi ci concentriamo sulla nuova programmazione per il prossimo anno sportivo”.

