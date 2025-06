In Piazza Duomo per la Palestina

Un gruppo di attivisti locali, con la partecipazione di associazioni, partiti, sindacati e comitati, ha dato appuntamento per domenica 8 giugno, a partire dalle 18 in Piazza Duomo, per una manifestazione a sostegno della popolazione palestinese, sottoposta a gravi impedimenti della propria libertà sotto tutti i punti di vista.

Per l’occasione sono stati invitati a dare testimonianza Jean-Patrick Sablot, regista ebreo impegnato da sempre contro l’antisemitismo e ogni politica di guerra, e Azmi Jarjawi, attivista palestinese e sindacalista della Cgil Puglia.

“La società civile non può restare indifferente di fronte al massacro in corso a Gaza – hanno fatto sapere i promotori – e mentre la comunità internazionale guarda altrove, migliaia di civili vengono uccisi sotto le bombe, con un tasso spaventoso di vittime tra bambini e bambine. Di fronte a questa tragedia, tacciono i governi, ma non le coscienze. Noi vogliamo far sentire una voce chiara: basta massacri, basta complicità. La nostra mobilitazione aderisce alla mozione nazionale e rilancia i suoi dieci punti: riconoscimento dello Stato di Palestina da parte italiana, cessate il fuoco immediato, embargo sulle armi a Israele e sanzioni contro lo Stato ebraico, condanna delle espulsioni forzate, supporto alle iniziative internazionali volte al ritiro di Israele da tutti i territori palestinesi occupati, adozione di iniziative necessarie per conseguire una posizione comune, in seno alle istituzioni dell'UE, finalizzata al riconoscimento dello Stato di Palestina, liberazione di tutti gli ostaggi da una parte e dall’altra, condanna chiara di tutte le violazioni dei diritti umani, indipendentemente dalla parte coinvolta, dare piena attuazione ai mandati di arresto emessi dalla Corte Penale Internazionale. In piazza ci sarà una comunità plurale, determinata a rifiutare la logica della guerra e dell’occupazione, e a chiedere un impegno concreto per la giustizia e la pace”.

