Campionato sbandieratori: Riccardo Loconte conquista il bronzo

Da più giovane sbandieratore d’Italia a campione. Riccardo Loconte ha conquistato il podio nella categoria Singolo tradizionale Under 12 alla XIV Parata Nazionale Under 18 della Lega Italiana Sbandieratori.

Dopo il quinto posto dello scorso anno, l’atleta lucerino del Gruppo Sbandieratori e Musici “Città di Lucera” ha ottenuto la medaglia di bronzo nella prestigiosa competizione, svoltasi domenica scorsa a Quattro Castella (RE), a cui hanno preso parte 22 compagnie da tutto il Paese.

Grande soddisfazione per la compagnia lucerina, che ha visto crescere il talento dell'11enne, ma già appassionato della disciplina sin dall’età di tre anni, quando si divertiva a far volteggiare la bandiera durante gli allenamenti dei più grandi e persino nella sua cameretta. La sua passione, coltivata in famiglia – sia quella reale che quella allargata del Gruppo – è stata subito incentivata dall’allora presidente Marcello Calabrese, che ne ha intuito il potenziale.

Quest’anno alla Parata la compagnia ha portato anche l’aspirante Maestro di Bandiera Davide Querques, che ha sostenuto le prime prove di voto per le tre fasce nella gara di Singolo.

“Siamo orgogliosi dei risultati conseguiti – afferma il presidente del Gruppo, Francesco Loconte – perché dimostrano la preparazione dei nostri atleti e l’attenzione nel seguire il nuovo regolamento, studiato quest’anno a Lucera durante le due giornate del Camp Lis. Scrivere le coreografie non è più un’improvvisazione, e solo grazie alla formazione seguita durante il Camp, questo traguardo è stato possibile”.

Ora, la compagnia si prepara ad esibirsi nelle piazze di tutta la Puglia e oltre, mentre si attende settembre per la Parata Maggiore della Lega Italiana Sbandieratori, che si svolgerà a Senigallia.

Enza Gagliardi