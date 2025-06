Furti auto in aumento, parola di carabinieri

C’era una volta un sindaco che diceva ripetutamente quanto fossero in calo i reati sul territorio. Lo giurava perché glielo avevano riferito le cosiddette "istituzioni", senza che però fosse possibile vedere i dettagli numerici di queste affermazioni. Ora quelle stesse istituzioni (ma i cittadini lo hanno sempre saputo), hanno dichiarato che, per esempio, i furti auto in provincia di Foggia sono aumentati del 20% nel giro di un solo anno. Ne derivano anche i reati di ricettazione e riciclaggio di veicoli e componenti, e negli ultimi 12 mesi risultano gli arresti di 90 persone, di cui 52 su misura cautelare e 38 in flagranza

E’ sempre possibile che quel sindaco voglia escludere solo la sua città dalla percentuale crescente, ne sarebbe capace dopo aver detto pubblicamente che Luceraweb fa allarmismo sul crollo della percezione di sicurezza, ma fatto sta che è stata la stessa Arma dei carabinieri a descrivere il quadro della situazione durante la cerimonia del 211esimo anniversario della sua fondazione.

Quel sindaco giovedì mattina era presente in Piazza Cavour a Foggia, ma magari si sarà distratto mentre il colonnello Michele Miulli, comandante di tutti i militari di stanza in Capitanata, snocciolava cifre e circostanze del momento, sottolineando anche l’impegno del Corpo su altri quattro fenomeni di grande attualità come le truffe agli anziani, gli assalti ai bancomat, i reati ambientali e ovviamente le attività legate alla criminalità organizzata.

Nel primo caso è stata vantata una maggiore attività investigativa, affiancata da campagne informative e protocolli operativi, e il bilancio parla dell’identificazione di una trentina di presunti 30 autori di truffe in relazione a 24 episodi avvenuti. Per le mafie di Capitanata, infine, si starebbero rivelando determinanti le dichiarazioni di una decina di pentiti che nel frattempo hanno deciso di collaborare con lo Stato.

I numeri generali parlano di 828 arresti e 3.773 denunce, con l’impiego su strada di 64.000 pattuglie nei servizi di pronto intervento.