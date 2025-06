Sono usciti i soldi per il progetto SP.109

Dieci giorni fa a Troia c’è stato un incontro tra diversi sindaci di Capitanata e il ministro il ministro per gli Affari europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr, Tommaso Foti, promosso dal deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra, nell’ambito del format #Confronti che si era aperto proprio a Lucera a febbraio sul tema della giustizia, e poi è proseguito a Foggia nei mesi successivi, trattando economia a salute.

Nel dibattito emerso, specie sull’attenzione del Governo sui Comuni in generale e su quelli delle Aree interne in particolare, è spuntato un annuncio molto importante a proposito della SP.109.

Lo ha fatto Nicola Gatta che era presente nella doppia veste di primo cittadino di Candela e anche come responsabile unico del Contratto Istituzionale Sviluppo “Capitanata”, designato qualche mese fa proprio dal titolare di un dicastero che prima era guidato da Raffaele Fitto. Un paio di dossier sono aperti anche per Lucera, soprattutto per la riqualificazione del Palatium federiciano.

Nell’occasione ha rivelato di aver già destinato un milione del suo budget a disposizione (per un totale di circa 300) per assicurare la progettazione esecutiva dell’ultimo tratto della strada per San Severo che non è stato ancora oggetto di allargamento della carreggiata. Si tratta di oltre 5 chilometri di percorso per il quale sono necessari circa 35 milioni di euro (lievitati rispetto ai 27 previsti in un primo momento, a causa della revisione dei prezzi nel frattempo applicata).

Gatta ha spiegato che la soluzione è stata trovata inserendo l’opera come “estensione” della Strada Regionale 1, affidando l’incarico allo stesso pool di tecnici che si stanno occupando di disegnare la grande arteria destinata a collegare i caselli autostradali di Poggio Imperiale e Candela, tagliando in mezzo alla Capitanata con un percorso di grande penetrazione strategica e infrastrutturale e per la quale sono comunque già pronti 140 milioni da spendere, sebbene affatto sufficienti per completare l’intera opera.

A Palazzo Dogana contano di avere gli elaborati in autunno, per cui il presidente Giuseppe Nobiletti ha già scritto alla Regione Puglia, dicendo sostanzialmente di preparare i soldi necessari, quelli promessi a gennaio scorso da Michele Emiliano, a seguito della clamorosa protesta del consigliere regionale Antonio Tutolo che aveva occupato per tre giorni l’aula barese di Via Gentile, dopo aver scoperto che erano sparite le risorse rientranti tra quelle del Fondo di Sviluppo e Coesione siglato con la premier Giorgia Meloni.

Il finanziamento dovrebbe arrivare dai Programmi Operativi Complementari che hanno l'obiettivo di garantire il completamento di interventi avviati nel ciclo 2007-2013 e di avviare nuove azioni relative al periodo 2014-2020, a loro volta finanziati da una quota delle risorse del Fondo di rotazione.

Riccardo Zingaro