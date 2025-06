I vertici del Consiglio studenti universitari

Il Consiglio degli studenti dell’Università di Foggia ha eletto Vincenzo Mundo (a destra nella foto) alla presidenza e Nunzio Del Latte come suo vice nell’organo di rappresentanza centrale.

Il primo è iscritto a Medicina, già senatore accademico per l’Area Medica e attuale vice presidente nazionale della Confederazione degli Studenti, da anni è attivo nella rappresentanza universitaria sia a livello locale che nazionale.

“La mia elezione rappresenta un segnale chiaro – ha detto – e quindi c’è una volontà comune di cambiare passo. Questo Consiglio sarà voce politica, presidio di diritti e motore di iniziativa. Non ci limiteremo a commentare decisioni altrui, ma saremo parte attiva nei processi, propositivi e presenti nei luoghi dove si decide il futuro degli studenti. È il momento di pretendere di più, di alzare l’asticella, e lo faremo con coraggio e visione.

Del Latte è studente di Economia e attuale senatore accademico, già impegnato nella rappresentanza.

“È con grande senso di responsabilità che accolgo la nomina a vice presidente – ha detto – e questo incarico rappresenta non solo un riconoscimento, ma soprattutto un impegno concreto verso l’intera comunità studentesca. Insieme a Mundo, intendiamo guidare un Consiglio che non sia semplicemente presente, ma che sia protagonista. La nostra visione è chiara: vogliamo rilanciare con forza il ruolo della rappresentanza studentesca, trasformando il Consiglio in uno spazio autorevole, capace di generare progettualità, visione e impatto. Non ci accontenteremo della gestione ordinaria: vogliamo porci obiettivi sempre più ambiziosi, perché crediamo fermamente che l’Università possa e debba essere migliorata partendo proprio dalle proposte degli studenti”.

Tra le priorità già individuate, promuovere lo studente come protagonista della vita accademica, non solo fruitore di servizi, ma parte attiva della comunità universitaria; costruire un’università accogliente, accessibile e capace di favorire la coesione sociale e la partecipazione di tutti; superare la logica trasmissiva del sapere, favorendo percorsi formativi che integrino competenze trasversali, civiche e relazionali; promuovere soluzioni tecnologiche per rendere più efficienti e fruibili i servizi universitari, facilitando l’interazione tra studenti e istituzioni.

