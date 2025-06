Sconti del 50% per i trasporti studenti

La Regione Puglia ha varato un’agevolazione tariffaria sugli abbonamenti mensili del trasporto pubblico locale per una fascia di studenti pendolari residenti.

La misura presentata è sperimentale, per la quale la Giunta ha stanziato 11 milioni di euro derivanti dal bilancio autonomo. I beneficiari sono quelli che nel prossimo anno scolastico frequenteranno le secondarie di secondo grado e gli atenei pugliesi, appartenenti a famiglie con un Isee pari o inferiore a 12 mila euro, elevato a 15 mila nel caso di famiglie numerose con 3 o più figli.

Lo sconto applicato sarà pari al 50% sul prezzo di vendita dell’abbonamento mensile con numero di corse non inferiore a 52, con fruizione da ottobre 2025 a maggio 2026, relativamente al servizio di trasporto di competenza della Regione, della Città Metropolitana e delle Province pugliesi.

È stata stimata una platea di 35 mila studenti.

L’agevolazione verrà erogata a favore dei pendolari selezionati dalla Sezione Istruzione e Università e dall’Adisu Puglia, in seguito alla pubblicazione dei rispettivi avvisi sulle piattaforme informatiche “StudioinPuglia” e “Adisu Puglia”.

La loro pubblicazione avverrà nell’ambito dell’avvio di altre due misure da sempre rivolte al sostegno per il diritto allo studio: la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e l’assegnazione delle borse di studio universitarie. Con un’unica candidatura integrata sarà possibile ricevere entrambi i benefici, in base ai requisiti richiesti.

