A Monaco sulle tracce di Federico II

È partita oggi pomeriggio per Monaco di Baviera la delegazione di istituzioni e imprese foggiane selezionate per partecipare a "Stupor Mundi", evento che celebra Federico II e per il quale vengono rafforzati i legami economici e culturali tra la provincia di Foggia e la Germania.

L’iniziativa in programma domani è stata promossa dalla Camera di Commercio, in collaborazione con il Comune di Foggia e il Consolato Generale d’Italia che la ospita, e sull’aereo partito dal Gino Lisa di Foggia c’erano anche rappresentanti del Comune capoluogo, di quelli di Lucera e Torremaggiore, oltre alle imprese portatrici di eccellenze del territorio, sfruttando quindi il collegamento con la Germania recentemente attivato dalla compagnia Lumiwings, con Aeroporti Puglia.

“Sarà un'occasione cruciale per le imprese di Capitanata per presentare i prodotti turistici e le eccellenze enogastronomiche del Gargano e dei Monti Dauni a un pubblico qualificato di importatori e ristoratori tedeschi – hanno fatto sapere da Via Protano – mirando anche a valorizzare gli aspetti culturali e storici del territorio, come la bellezza dei panorami della Capitanata e la sua ricca eredità nella terra di Federico II”.

“È un’opportunità strategica per la nostra comunità e per le nostre aziende, particolarmente del settore agroalimentare – ha aggiunto il sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta – ed è una felicissima coincidenza con l’avvio delle attività che caratterizzano il programma della Capitale regionale della Cultura 2025. Abbiamo l’opportunità, quindi, di promuovere il nostro territorio come meta di viaggio, offrendo a tour operator ed operatori economici tedeschi un ventaglio di proposte”.

Red.