Premio Bozzini, tutti i vincitori

Sabato scorso si è conclusa l’11esima edizione del premio nazionale di letteratura e arti visive intitolato a Umberto Bozzini, promosso e organizzato come sempre dall’Associazione Mythos di Lucera che ha allestito le cerimonia ancora una volta al Convitto Bonghi.

Il sodalizio rappresentato da Lucianna Modola, che può contare su un buon numero di socie appassionate quanto la presidente, ha ospitato l’attore Michele La Ginestra, la formazione jazzistica Projectango che ha offerto almeno tre performance musicali, e ha dato spazio ad alcuni suoi giovani componenti che hanno intervallato la presentazione affidata a Valter Montepeloso.

Erano quattro le categorie bandite per l’occasione, con la relativa assegnazione di riconoscimenti, assieme a un assegno di 500 euro, rispettivamente fornito da Famiglia Appolloni Figliola-Trastulli, Famiglie Mario e Luigi Follieri, Club Unesco e RealCarta (Perugia), oltre a due speciali da 300 euro intitolati “Daunia Viva” e “Ugo La Cava”.

Per la sezione fotografia, ha vinto Gabriele Conte di Lucera con l’immagine "Emozioni 1".

Per la sezione Teatro, ha vinto Giulio Di Leo di Cerignola, con l'opera "Il caso Ràkosi" e Luca Zecchillo di Canosa di Puglia, con l'opera "In nomine mater".

Per la sezione Poesia, ha vinto Davide Rocco Colacrai di Terranuova Bracciolini (Arezzo), con la silloge "D di Donna"

Per la sezione Prosa, ha vinto Giulio Enea Redaelli di Albiate (Monza Brianza), con il testo "Il sogno della Bonfanta".

Il premio speciale “La Cava” è andato allo stesso Redaelli ma con la poesia "Brianza", mentre il “Daunia Viva” è stato assegnato a Myriam Olivieri di Lucera con il testo "Oggetti smarriti".