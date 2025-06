Il nuovo Ep di D.Guerrera

Donatello Guerrera, sui social noto come Chef Rock, ha pubblicato il suo nuovo Ep, il secondo della sua carriera.

Il mini album è intitolato “Vita, morte e guerra” e segue “Dentro il confine” risalente al 2021 e in comune con il lavoro precedente ha la stessa grinta rock, ma con una decisa sterzata verso la musica elettronica. Al suo interno ci sono quattro brani scritti da lui stesso, arrangiati e prodotti tra il 2023 e il 2024. si tratta di quattro pezzi alternative rock-electronic rock che ipnotizzano l’ascoltatore.

Il primo è “Vortice”, brano di punta accompagnato anche da un video visibile su Youtube dai contenuti distopici, con un filmato di forte impatto nella sua animazione grafica. Si tratta della versione remastered del brano originale uscito nel 2024 e racconta la frustrazione e la disillusione di chi si sente oppresso da un mondo di falsità e promesse infrante, è quindi una canzone contro l’ipocrisia e la manipolazione, contro il conformismo e la società alienante.

Scritto in seguito alla perdita di una persona amata, “Ti cercherò” è invece un pezzo che riflette sulla morte, intesa non solo come sofferenza del distacco ma anche come un atto di liberazione, brano profondo che conferisce al trapassare una valenza evolutiva e positiva.

“Grida” invece esplora l’impatto profondo che i conflitti e le guerre attuali hanno su di noi. La canzone descrive come queste tensioni globali ci siano penetrate fin dentro l'anima.

“Tra abisso e cielo”, infine, è un brano molto emotivo, scritto dopo che una delle persone più importanti della vita dell’artista ha rischiato di morire. Il pezzo parte dalla sua prospettiva nella sala d'attesa di un ospedale, un luogo che simboleggia l'incertezza e la paura, e termina con un lieto fine e un inno alla vita.

Ecco quindi le quattro ispirazioni (vita, morte e guerra) racchiuse nel titolo della raccolta.



Guerrera è nato a Foggia nel 1985, da anni è un virtuoso chitarrista e frontman di diverse band con le quali si è esibito in tutta Italia, anche se la sua area di riferimento rimane la Capitanata e il Molise.

Ha sempre affermato che la musica è un veicolo potente per divulgare le proprie idee e le sue influenze rock e i forti ideali non sono certo mancati in questo ultimo lavoro discografico.

“Anche se sono solo quattro brani, è stato un progetto completamente indipendente – ha fatto sapere Guerrera – perché ho gestito tutto in prima persona: composizione, pre-produzione, registrazione e produzione. Per uno dei miei pezzi ho ricevuto addirittura i complimenti di Piero Pelù, una figura cardine del mio background musicale, e questa cosa mi ha ripagato di ogni sforzo”.

Il riferimento è al suo precedente lavoro strumentale in studio intitolato "Dark Memories", traccia strumentale che induce al rilassamento del corpo e della mente, favorendo la connessione con i propri ricordi.

In effetti il cantante e musicista dei Monti dauni è un grande fan dei Litfiba e, parallelamente a quelli che sono i suoi progetti individuali, questa passione lo porta a esibirsi regolarmente nelle piazze e nei locali delle province di Foggia e Campobasso con una cover band chiamata gli “Tzigani” che ripropone il repertorio dell’iconico gruppo rock fiorentino.

