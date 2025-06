Il quadro estivo dei trasporti ferroviari

La Regione Puglia ha siglato dei accordi con le società ferroviarie per offrire maggiori collegamenti con i luoghi turistici, per visitare luoghi di interesse culturale, per partecipare a manifestazioni e andare in spiaggia.

Il Regionale di Trenitalia introduce infatti una novità per l'estate: anche a cavallo di Ferragosto, dal 4 al 17 agosto, l'offerta sarà a pieno regime con oltre 230 treni al giorno. Dal 15 giugno, quando prenderà avvio l’orario estivo, verranno introdotte due nuove coppie di treni regionali sulla linea Adriatica il sabato e nei festivi: Bari Centrale (p. 11:30) – Lecce (a. 13:23); Lecce (p. 21:54) – Bari Centrale (a. 23:48); Foggia (p. 9:12) – Bari Centrale (a. 10:43); Bari Centrale (p. 23:52) – Foggia (a. 1:37).

Ferrovie del Gargano garantirà maggiori frequenze da e per Peschici Calenella, proponendo da giugno 21 treni nei giorni feriali e 19 nei festivi, incrementando l'offerta con i treni notturni da metà luglio a fine agosto, arrivando a complessivi 26 treni nei giorni feriali e 24 nei giorni festivi.

Fino al 1° luglio, per lavori programmati da Rfi sulla linea Lecce-Foggia, ci saranno lievi modifiche ai treni del Regionale di Trenitalia sulle relazioni Foggia–Bari Centrale, Bari Centrale–Lecce, Barletta–Fasano, prevalentemente nei week-end e nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 12.00.

