Anche Castelluccio Valmaggiore è Città dell'Olio

Anche sul Comune di Castelluccio Valmaggiore sventola la bandiera di Città dell’Olio, consegnato all’Amministrazione dai rappresentanti dell'omonima Associazione Nazionale, cioè Cesareo Troia, vice presidente vicario e coordinatore regionale, Rosanna Ciuffreda, coordinatrice provinciale e Vanni Sansonetti, segretario del coordinamento Puglia, alla presenza di numerose personalità del mondo agricolo e istituzionale e agricolo, tra cui Giuseppe Campanaro, direttore di Confagricoltura Foggia, e Angelo Pompa, produttore olivicolo locale.

Il sodalizio svolge il compito di divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità, tutelare e promuovere l’ambiente ed il paesaggio olivicolo, diffondere la storia dell’olivicoltura, garantire il consumatore attraverso la valorizzazione delle denominazioni di origine, organizzare eventi e attuare strategie di comunicazione e di marketing mirate alla conoscenza del grande patrimonio olivicolo italiano.

Il sindaco Pasquale Marchese ha parlato di un importante riconoscimento del patrimonio locale e anche di un coronamento di un percorso virtuoso iniziato e portato avanti con dedizione anche dalle precedenti amministrazioni.

“Far parte di questa rete significa entrare in un circuito di eccellenze che condivide l'obiettivo di valorizzare l'olio di qualità e il paesaggio che lo genera. Per il nostro paese, l'ulivo e l'olio non sono solo prodotti agricoli, ma veri e propri simboli della nostra identità, custodi di storia e tradizioni. L'adesione a 'Città dell'Olio' ci offre la possibilità di creare una più forte identità comunitaria, proiettandoci in una dimensione nazionale e internazionale, aprendo nuove opportunità per il turismo, l'economia locale e per la promozione della nostra cultura. Siamo pronti a contribuire attivamente a questa importante associazione, per tutelare e promuovere il nostro oro verde".

