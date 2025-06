Via Amicarelli, Pitta sotto accusa

Buongiorno Luceraweb,

in riferimento a quanto riportato sul vostro sito faccio, presente quanto segue:

- è semplice capire che anche i residenti del centro storico e non solo hanno un lavoro e devono lavorare, pertanto, dopo un certo orario è necessario riposarsi; - le tasse le paghiamo tutti e tutte, cercando tra l'altro di rispettare le regole. Per esempio sarebbe opportuno che il carico frigo o carico nuovo abbigliamento delle diverse attività di Lucera venisse fatto in orari idonei, affinché le confezioni delle bottiglie e scatole in genere possano essere ritirate dai netturbini e non lasciate per strada per tutta la sera e la notte;

- in merito alla salute dei nostri ragazzi, faccio presente che, essendo una mamma di due adolescenti, so per certo che dinamiche inappropriate avvengono anche a Lucera. Ho appena vietato a mio figlio di uscire per tutta l'estate in quanto è tornato a casa devastato dall'alcool. Ha 16 anni e sicuramente l'alcool l'ha acquistato presso un negozio di alimentari, perché immagino che non vengano venduti alcolici a minori di 18 anni, così come impone la legge;

- infine faccio presente anch'io un piccolo particolare al sindaco: la Regione Puglia già da diversi anni ha messo a disposizione dei Comuni un regolamento in merito ai limiti decibel di rumore da poter adottare. Spero che possa prenderne atto e adottare detto regolamento anche per Lucera. Questo è il link

Il problema viene creato dall'Amministrazione che non amministra, e lo scrive un ex elettore di detta Amministrazione. Ci sono delle leggi e regolamenti che dovrebbero essere messi in pratica e fatti rispettare, è semplice. Qui invece abbiamo gli esercenti e le intere famiglie che si lamentano con l'Amministrazione che rimane inerme. Il problema è facile da individuare.

Distinti saluti

G.

A questi ragazzi bisognerebbe insegnare prima il senso civico, poi forse capirebbero come comportarsi senza gridare, lasciare immondizia ovunque e tante altre schifezze perché non sanno divertirsi in modo sano. Sanno solo bere

B.

Ma perché non li aprono prima questi locali?? Invece di uscire a mezzanotte, e la mattina dormono...

A.