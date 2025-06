Schiavitto nuovo presidente Rotary

Il Rotary Club di Lucera ha cambiato nuovamente presidente. È terminato l’anno di Giovanni Pepe ed è iniziato quello di Michele Schiavitto, annunciato già dodici mesi fa.

La cerimonia di avvicendamento è servita anche per rinnovare il direttivo, assegnare cariche sovracittadine e manifestare intenzioni per il futuro a breve termine.

Vice presidente è ora Davide Calabria, segretario Gianluca Corvelli, tesoriere Paola Benincaso, prefetto Gianna Avitabile Prefetto, gli altri consiglieri sono Orfina Scrocco, Vincenzo Scarano, Filippo Carnevale, Pio Affatato, Luigi Fantetti e Costantino Pellegrino.

Il prossimo presidente sarà Lora Cristallo.

Michele Piacquadio sarà l’assistente del Governatore Antonio Bellisario Braia nel Distretto 2120 Puglie e Basilicata, nell’anno in cui il siciliano Francesco Arezzo assumerà la presidenza internazionale, la terza per un italiano in oltre 100 anni di storia del sodalizio.

Red.