A Orsara la galleria più lunga d'Italia

Sta nascendo un’opera destinata a cambiare radicalmente la mobilità del Mezzogiorno e dell’intero Paese. Tra la provincia di Foggia e l’Irpinia, sta prendendo forma la galleria Hirpinia: un’infrastruttura strategica, della futura linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari, che collegherà la Capitanata alla rete dell’Alta Velocità italiana. Un imbocco del tunnel sarà situato ad Orsara di Puglia e sarà la galleria più lunga d’Italia, con ben 27 km di tracciato in sotterraneo, pari alla lunghezza del Terzo Valico dei Giovi. Alla fine dei lavori, Foggia sarà collegata a Roma in sole due ore e a Napoli in appena un’ora: un salto epocale in termini di connettività, tempi di percorrenza e integrazione infrastrutturale.

Le attività nel cantiere di Ariano Irpino (cioè l’altro imbocco della galleria) per la realizzazione del pozzo di lancio delle due “Tunnel Boring Machine” che scaveranno parte del traforo, stanno proseguendo a pieno ritmo: a renderlo noto è Impresa Pizzarotti, colosso italiano delle infrastrutture e una delle aziende appaltatrici del lotto.

Il pozzo di lancio è una struttura temporanea e strategica che consente il montaggio e il calaggio in sicurezza della testa delle talpe meccaniche. Si utilizza questa soluzione quando non è possibile far partire lo scavo direttamente da un portale di galleria (ad esempio per motivi di spazio, pendenze o vincoli ambientali). Il pozzo offre anche un accesso verticale utile per movimentare materiali, ventilare la galleria durante i lavori e gestire la sicurezza in fase di scavo.

Dal cantiere, che sta pure generando effetti positivi sull’economia del territorio, creando opportunità occupazionali e coinvolgendo imprese locali nella filiera produttiva, riferiscono che attualmente “lo scavo è a 13 metri di profondità su 26 totali: è in corso l’armatura del terzo livello della trave di contrasto in calcestruzzo armato. Al prossimo livello è prevista l’installazione dei puntoni metallici provvisori, che garantiranno la stabilità delle paratie durante le fasi successive. Una volta completato anche questo step, si proseguirà con lo scavo fino a quota di imposta della soletta di fondazione, spessa 1,5 metri. Dopo il getto del solettone, i puntoni provvisori verranno rimossi per consentire il calaggio delle Tbm, operazione chiave per l’inizio dello scavo meccanizzato. Entrambe saranno calate dall’alto attraverso una grande asola di 21,5x13 metri, e inizieranno lo scavo in direzione Bari. La configurazione finale prevede una doppia canna a singolo binario, con passaggio al doppio binario in prossimità dell’imbocco lato Napoli. Il pozzo viene realizzato con metodologia ‘top-down’ tra paratie in calcestruzzo armato e diaframmi multi-puntonati, che consentono lo scavo in sicurezza in un contesto geotecnico complesso. Una volta completata la funzione di pozzo di lancio, l’asola superiore verrà convertita in camino di ventilazione, a servizio della sicurezza della galleria”.

