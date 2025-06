La 'Preghiera' di Giovanniiqueen

Domenica scorsa è uscito su Youtube “Preghiera”, il nuovo video clip di Giovanniiqueen firmato con la produzione di Kntr, artista aregentino.

Cantautore e front-man dall’anima inquieta, Giovanniiqueen, originario di Biccari, nasce sul palco dei Malamente e dei Bispensiero, dove impara a graffiare con la voce e a vestirsi di elettricità. Oggi vola da solo, ma porta addosso le cicatrici sonore di chi ha vissuto in prima linea l’alt-rock italiano: riff spigolosi, synth che tagliano il buio e un cuore che pulsa in 4/4.

“Preghiera” è la corsa a perdifiato verso le dipendenze attuali: persone, vizi, sogni o demoni, è un mantra elettrico che mescola batteria distorta, chitarre riverberate e synth notturni. Il brano nasce da una jam tra Italia e Argentina e mette in musica la tensione tra desiderio e resa, malinconia e voglia di festa. È un racconto in prima persona, ma parla a chiunque abbia sentito il bisogno bruciante di qualcosa che non vuole (o non può) lasciarsi alle spalle.

Anche questa volta, come nelle precedenti, Giovanni canta il prezzo della dipendenza emotiva: l’ossessione che tende la corda e la corsa disperata per afferrarla. Il suo universo è melanconico ma mai arrendevole, capace di trasformare la confessione in un inno da urlare sotto cassa alle 3 del mattino.

Questa speciale collaborazione è arrivata con Kntr con il quale ha trovato subito la stessa frequenza musicale, sfociata in un sound rock-pop-alternativo che miscela ombra e pista da ballo, intimità e sudore. Perché, come canta Giovanni, “Il mondo è cattivo con noi, ma la musica, se suona forte abbastanza, può ancora salvarci”.

Celmar C, nome d’arte del musicista e produttore conosciuto anche come Kntr, è una voce originale nel panorama indipendente. Nato in Argentina e con un percorso umano e artistico che l’ha portato a vivere in Italia e attualmente a Copenaghen, fonde sonorità senza confini: dal pop elettronico al rock alternativo, dalla trap alle sfumature del flamenco e del folklore sudamericano.