Pitta chiede a Gifuni di ripensarci

Apprendo con sincero dispiacere, attraverso una lettera, la decisione di Fabrizio Gifuni e Natalia Di Iorio di non proseguire con la rassegna teatrale “PrimaVera al Garibaldi”.

Gifuni è una personalità che stimo profondamente e che oggi, come sempre in passato, ringrazio sentitamente, insieme a Natalia Di Iorio, per la passione e la qualità artistica che hanno offerto alla nostra città in questi anni, contribuendo in maniera significativa alla crescita culturale di Lucera.

Sicuramente, una scelta di questo tipo sarà stata dettata da motivazioni ritenute serie ed insuperabili, che rispetto a prescindere.

Comprendo le loro amare considerazioni e, anzi, ne condivido il senso più profondo: Lucera è un patrimonio prezioso e fragile. È una città meravigliosa, ricca di cultura, di storia millenaria, di architetture straordinarie ed è, al pari di tante altre città come la nostra, costretta ad affrontare le difficoltà reali che derivano da un contesto sociale ed economico sempre più complesso.

Candidarla a Capitale Italiana della Cultura e ottenere il prestigioso riconoscimento di Capitale della Cultura della Puglia è stato un atto coraggioso che ha innescato partecipazione e connessioni.

Abbiamo l’opportunità concreta di costruire insieme un’eredità culturale forte, autentica, generativa. Ed avere Fabrizio Gifuni e Natalia Di Iorio al nostro fianco ci ha dato forza e prestigio.

Ecco perché oggi sono così rammaricato.

Fabrizio e Natalia sanno quali e quanti sforzi l’Amministrazione comunale, di concerto con il sistema istituzionale territoriale, ha compiuto per riqualificare l’Anfiteatro augusteo, cornice unica della rassegna culturale estiva da loro curata. Le precarie condizioni del monumento si sono rivelate, negli anni passati, uno dei più grandi problemi inerenti l’organizzazione della rassegna estiva. Quest’anno tale problema è stato finalmente risolto e, come tale, sarà solo un brutto ricordo.

Come amministrazione abbiamo fatto i salti mortali per anticipare le risorse e dare gambe solide a questo progetto culturale importante e messo su con professionalità, impegno e visione. Partendo da questo abbiamo, inoltre, raddoppiato le risorse finanziarie messe a disposizione della direzione artistica di PrimaVera al Garibaldi, cosa che non è mai accaduta prima.

Fabrizio e Natalia sanno, inoltre, che grazie all’impegno e alla tenacia dell’Amministrazione comunale è stato finanziato il restauro del Teatro Garibaldi. Per ottenere questo storico risultato abbiamo dovuto affrontare e superare ostacoli burocratici e problemi tecnici che da decenni frenavano le precedenti amministrazioni.

Questi ultimi, in particolare, li abbiamo condivisi con Fabrizio che ci ha offerto il suo supporto tecnico, utile per meglio focalizzare le necessità del teatro.

Alla luce di quanto detto ci aspettavamo di ricevere, anziché la lettera con la quale si interrompe la nostra collaborazione, il programma completo della rassegna teatrale estiva, con la certezza che avrebbe innalzato ulteriormente il livello della qualità della programmazione di Lucera Capitale della Cultura Puglia 2025.

Sinceramente, operare coinvolgendo 30 operatori e altrettante istituzioni, a partire dai Comuni dei Monti Dauni, per mettere in fila oltre 150 giornate di programmazione, quasi 70 eventi, più di 10 progetti speciali (tra innovazione, gestione, produzione) ha un livello di difficoltà enorme che va compreso da tutti, ancor più da chi vive nel mondo dello spettacolo.

Voglio credere che la loro sia stata una decisione dettata dalle difficoltà del momento e che possa esserci ancora spazio per un ripensamento.

Se così non fosse, con sommo rammarico e consapevole della grande perdita artistica subita, l’Amministrazione comunale si attiverà prontamente per garantire comunque alla città di Lucera una stagione teatrale all’altezza della Capitale della cultura della Puglia.

Giuseppe Pitta