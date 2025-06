Il generale alle Stazioni di Pietra e Celenza

Il comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, generale di brigata Ubaldo Del Monaco, ha visitato le Stazioni di Pietramontecorvino e Celenza Valfortore.

Nel primo caso è stato accolto dal luogotenente Gianni Michele Barbato e dal capitano Federico Di Giovanleonardo, comandante della Compagnia di Lucera, e ha espresso parole di apprezzamento e riconoscenza per l’impegno incessante profuso dai militari, rimarcando l’importanza del ruolo di prossimità e vicinanza ai cittadini svolto dai militari, in particolar modo in realtà territoriali complesse e mutevoli in cui le Stazioni spesso rappresentano l’unico presidio a tutela della legalità.

“Carabinieri in mezzo alla gente e credibilità dell’Arma” è stata l’espressione usata dal generale per rinforzare il rapporto di reciproca fiducia costruitosi negli anni tra l’istituzione e la popolazione locale, demandando ai carabinieri di essere sempre tra la gente e per la gente, al servizio dei cittadini.

Successivamente, a Celenza c’era il vice brigadiere Vittorio Polvere a fare da padrone di casa. Durante la visita il generale, dopo aver fatto il punto sulle problematiche del territorio ed essersi soffermato sull’importanza del contrasto ai reati predatori e alle truffe agli anziani, ha espresso parole di plauso e di ringraziamento per la costante opera di prevenzione e repressione svolta dai militari di quel reparto, esortando infine i carabinieri a svolgere con passione il loro lavoro e ad affrontare con professionalità le varie sfide quotidiane, confermando il ruolo dell’istituzione quale baluardo di legalità, rassicurazione sociale e fiducia.

Red.