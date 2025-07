L'importanza dei sacerdoti

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,1-12.17-20)

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi.

Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada.

In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra.

Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: “Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città».

I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli».



Il Vangelo di oggi ci fa capire quanto sia importante la figura del sacerdote soprattutto in questo periodo storico. Quanti sacerdoti sparsi per il mondo senza sandali, senza borsa né sacca! Quanti sacerdoti pronti a donare la vita per il bene altrui!

Oggi Gesù ci ricorda che i sacerdoti vengono nella nostra quotidianità non per un capriccio personale, né per semplice desiderio di fare del bene, ma sono vicino a noi nel Suo Nome. Ogni sorriso, ogni carezza, ogni parola di conforto che riceviamo dai nostri sacerdoti sono dono di Dio per noi.

E io prego per i sacerdoti che mi stanno vicino? Penso mai a quanto sia importante il loro ruolo nella vita di ogni cristiano?

da Animatori Salesiani