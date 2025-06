Anche Cervino nello stage portieri a Foggia

Continuano sempre con grande successo e attrattiva le iniziative dedicate specificamente ai portieri di calcio, con stage residenziali di diversi giorni a cui prendono parte decine di atleti.

Uno in corso a Foggia in questi giorni al campo Figc proseguirà fino ai primo di luglio con allenamento individuali, ed è iniziato il 23 giugno scorso con una sessantina di ragazzi e ragazze provenienti da Puglia, Molise, Basilicata e Abruzzo che hanno risposto all’appello congiunto di Giuseppe Di Masi, ex portiere professionista, Antonio Cagnazzo, allenatore dei portieri a Cerignola e Massimo Caruso, responsabile del settore alla Cosmano Sport che ospita le giornate di lezioni teoriche e pratiche, formazione e divertimento, anche grazie ad attrezzature di ultima generazione, come la spara palloni.

A tutti i partecipanti è stato consegnato un kit da gioco completo di guanti, con cui svolgere esercizi condotti anche dal lucerino Marco Cervino, allenatore dei portieri della Reggina, Nicolò Bellomo, collaboratore del Crotone,e poi Francesco Dimmito, Gino Bruno, Marcello Mucciarone, Giovanni Stango, Rocco Tucci e Matteo Scimenes.

r.z.