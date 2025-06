Musica Libera, gran finale il 30 giugno a Rodi

Un'onda di suoni e spiritualità femminile ha avvolto Rodi Garganico in questi mesi. La stagione concertistica “Musica Libera”, un lungo e appassionante viaggio attraverso otto rassegne, giunge al suo culmine con il grande concerto finale previsto per il 30 giugno. Questo evento conclusivo sarà un sentito omaggio alla Madonna della Libera, protettrice della città e figura ispiratrice di tutta la stagione, che ha animato Rodi con ventiquattro appuntamenti di altissimo livello artistico dal mese di marzo.

“Musica Libera” è stata un'esplorazione di suoni, linguaggi e generi musicali diversi, con un focus sulla dimensione spirituale, mantenendo un costante tributo alle radici culturali del territorio. Ogni rassegna ha offerto al pubblico un'esperienza unica, spaziando dalla classica al jazz, dalla musica popolare alle incursioni etniche.

L’evento di lunedì prossimo sarà l’approdo di questo mirabolante caleidoscopio di suoni e di bellezza. Il programma vedrà protagonista l’Orchestra di Fiati “Domenico Corigliano” guidata da Gianmichele D’Errico, compositore, arrangiatore ed elegante direttore d'orchestra di origini garganiche. Sarà un canto dello spirito all’infinito della bellezza della Madonna della Libera attraverso i capolavori più noti del repertorio sinfonico come la Sinfonia n.5 di Beethoven, l’Ave Maria di Pietro Mascagni e la Salve Regina di Puccini.

Il concerto si terrà alle 20.30 nel suggestivo Santuario “Madonna della Libera” e l'ingresso è gratuito.

L'intera iniziativa è stata resa possibile dall'Associazione “Luigi Russo”, cuore pulsante di numerose proposte di rilievo sociale e culturale, presieduta da Nicola Pupillo e guidata dalla direzione artistica di Gianmichele D'Errico. L'idea del cartellone e delle collaborazioni nasce dal lavoro di Francesco Mastromatteo, violoncellista garganico, che ne ha curato anche la programmazione. Partner istituzionale della progettualità è il Comune di Rodi Garganico, a cui si affianca la preziosa collaborazione organizzativa dell’associazione “Pervinca – Comunità Laudato Si’ Gargano Nord” e dell’Aps Kameie, nonché il sostegno della professoressa Rita Sacco, che ha dedicato alcuni concerti alla memoria del marito Umberto Comodi Ballanti.

“Siamo giunti alla fine di questa straordinaria avventura musicale che è stata 'Musica Libera' – dichiara Francesco Mastromatteo. – Il grande interesse suscitato da questo percorso artistico ci riempie di gioia e conferma la validità di questa proposta culturale. Fondamentale è stato l’apporto di tutti i partner che hanno creduto in questo progetto e a cui va il ringraziamento degli organizzatori, in particolare all'Amministrazione Comunale di Rodi Garganico, al Sindaco Carmine D’Anelli e all'Assessore alla cultura Giuseppe Ventrella, per la loro lungimirante visione e il costante supporto nel fare della cittadina garganica un luogo leader nella promozione artistica e intellettuale in Puglia. I brani del concerto finale saranno presentati come un dono di fede, di gioia, di rinascita della vita, alla Vergine che accoglie la bellezza di questa ‘musica libera’”.



Red.