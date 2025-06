Noi Moderati, Borgese segretario provinciale

Francesco Borgese (al centro nella foto in alto) è stato eletto per acclamazione segretario provinciale di Noi Moderati per la Capitanata.

Sono stati eletti nel coordinamento provinciale Francesco Morese, Antonio Vigiano, Giuseppe Di Gennaro, Cristian Menduno, Roberto Trucci, Giuseppe Fatigato, Antonio Console, Giovanni Corleone, Nicola Morano, Francesco Russo, Massima Manzelli, Rosa Caso, Mariateresa Bevilaqua, Paola Telese e Maria Teresa Fabrizio.

"Non si tratta di semplici nomi - ha detto Borgese - ma di energie vitali, competenze eterogenee e un profondo radicamento nel tessuto sociale ed economico della nostra provincia. Abbiamo professionisti stimati, amministratori con esperienza sul campo, giovani entusiasti con idee innovative e figure con una lunga militanza politica alle spalle. Ognuno di loro porta un bagaglio di conoscenze e di esperienze che sarà fondamentale per intercettare le esigenze dei comuni, delle imprese, delle famiglie e dei giovani. Ho voluto fortemente che la nostra proposta includesse anche candidature di altissimo profilo per il congresso regionale. Questi candidati rappresentano la voce autentica di Foggia e della sua provincia all'interno del dibattito regionale di Noi Moderati. Sono donne e uomini con una visione strategica, capaci di portare all'attenzione della Regione Puglia le peculiarità, le emergenze e le opportunità del nostro territorio".