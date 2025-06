De Sabato in direzione nazionale Pld

”La mia elezione conferma l'impegno che gli amici che componevano la lista civica Rinnoviamo Lucera hanno svolto in questi mesi per contribuire a fondare il nuovo Partito – ha commentato De Sabato – e quindi ringrazio chi ha ritenuto di darmi fiducia. Questo risultato mi onora ma soprattutto mi carica di impegno per il ruolo da svolgere in rappresentanza anche della città, della provincia e della regione”.

Red.