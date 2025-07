Il secondo libro di Gianfilippo Mignogna

Non si può certo dire di aver smesso la fascia da sindaco di Biccari indossata per 15 anni, e se ne sia andato in pensione a 46 anni. Anzi Gianfilippo Mignogna sta facendo vedere che la fine delle incombenze alla guida della sua comunità gli hanno liberato tempo, spazio e idee per raccontare la sua esperienza come riferimento prolungato (e non terminato) dei Monti dauni in particolare e delle Aree interne in generale, argomento su cui ha trovato amicizie, confluenze e condivisioni.

E allora è appena uscito il suo secondo libro, dal titolo “Differenti, romanzo semiserio ad alta velocità tra filosofi e sindaci in pensione”, scritto a sei mani con gli ex colleghi di Melpignano, Ivan Stomeo, e Predappio, Giorgio Frassineti, e con la prefazione di Emilio Casalini, autore e conduttore del programma Rai “Generazione bellezza”.

“È il resoconto dei nostri tanti viaggi in giro per l’Italia – ha detto Mignogna - pieno di aneddoti, con una storia, seppur romanzata, che si rifà alle nostre vite e alle esperienze comunali. Su un treno, c’è l’incontro di tre sindaci animati dalla politica attiva e una giovane studentessa di filosofia che non vuol saperne di politica e di voto: leggerezza certamente, ma anche una morale da trovare alla fine”.

E la morale è che le piccole comunità non vanno abbandonate, come invece appare sempre più evidente, perché il pensiero dominante è quello di analizzare i costi (che poi ovviamente non tornano) senza considerare il patrimonio.

“I Monti dauni hanno perso 3.500 abitanti in cinque anni – ha detto recentemente – e 20 Comuni su 29 sono senza uno sportello bancario, e questo trend di chiusure può arrivare dappertutto, ospedali compresi. Oltre la metà delle abitazioni sono vuote, ma in alcuni centri di arriva anche al 70%. Per affrontare questi temi ci vuole una politica intrisa di serietà e oggettività, ma anche strumenti nuovi. E lo possono essere i parlamentari ma anche i sindaci che sono una miniera di conoscenze e guidano comunità che sono più avanti della politica nazionale, in termini di cultura, aggregazione, servizi sociali e tanto altro, con modelli replicabili e patrimoni inestimabili. Noi dobbiamo sopportare la Riforma Del Rio con il voto ponderato per le Province, e quindi per esempio un abitante di Biccari ha meno valore di uno di Lucera, oppure il Bando Borghi di Franceschini che ha premiato con 20 milioni di euro uno solo in ogni Regione (Accadia per la Puglia, ndr), come per dire che gli altri si arrangino. Noi continuiamo a lottare come hanno fatto i nostri padri, cercando di proporre e spiegare una visione completamente diversa da quella del tentativo perfino di operare fusioni forzate tra piccoli Comuni”.

Mignogna ha guidato un Comune che ha risentito meno degli altri dello spopolamento, e ha una sua teoria che parte dalla scuola: “Non è solo un ambiente didattico-pedagogico ma è un luogo di speranza, di futuro, di visione che può avere quella comunità. Una scuola aperta tutti i giorni, un edificio e chi lo abita, rappresentano l’ancora di salvezza per evitare lo spopolamento dei borghi e dare la speranza agli altri giovani abitanti che non saranno soli. Nella nostra sono arrivati 16 bambini extracomunitari, anche grazie al Sistema di Accoglienza e Integrazione. Questo vuol dire genitori, lavoro, case da acquistare od affittare, tasse da pagare, contributi da versare. Il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito un principio fondamentale: le scuola montane possono chiudere solo in casi del tutto eccezionali, evidenziando quindi la loro funzione educativa ma anche luogo fondamentale per la coesione sociale e il contrasto allo spopolamento, andando oltre l’erogazione del servizio stesso e diventando un presidio di comunità. La scuola vuol dire avere un paese vivo. Attorno ai bambini c’è un effetto moltiplicatore: significa stabilità, una famiglia che si insedia e trova risposte, si ha la possibilità di mantenere senza rischi il presidio scolastico nel tempo, che diventa un segnale a chi magari, i bambini ancora non ce li ha: è un segnale di certezza, nonostante il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro abbia parlato di spopolamento irreversibile e come unica strategia possibile viene proposto l’accompagnamento in un percorso di cronicizzato declino. Il rettore della Bocconi dice candidamente che dovremo scegliere quali borghi far vivere e quali far morire, ma per fortuna non decide lui e c’è ancora la possibilità di dimostrargli il contrario. Non a caso - ha concluso - qualche giorno fa ci deve essere stato un ripensamento, perchè è stato annunciato un nuovo documento con ‘misure concrete’ per invertire questi processi di marginalizzazione, basate su servizi di cittadinanza, agricoltura giovane e sostenibile, infrastrutture efficienti, digitalizzazione, fiscalità agevolata, rilancio delle imprese locali, valorizzazione del capitale naturale, culturale e sociale. Particolare attenzione è posta al ricambio generazionale nel settore agricolo, al sostegno alle cooperative di comunità, alla nascita di nuove attività imprenditoriali e all’integrazione dei fondi Pnrr con le strategie locali. Tra le priorità anche rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, favorire la nascita di comunità energetiche rinnovabili, sviluppare una sanità di prossimità e un welfare personalizzato, promuovere formazione e ricerca universitaria legata ai territori. Insomma, tanta roba, argomenti che ci stanno a cuore da tempo, temi sperimentati già da tanti territori che si sono messi in cammino in anticipo, ma anche la conferma che non bisogna arrendersi mai, c'è spazio per nuovi strumenti e paradigmi, non è tutto perduto, guai a fermarsi”.

r.z.