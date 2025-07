Cambia il responsabile Anas in Puglia

L’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha nominato i nuovi direttori e i responsabili delle strutture territoriali. Per la Puglia l’ingegner Francesco Ruocco subentra al collega Vincenzo Marzi. Proviene dalla Sardegna dove è stato sei anni, e in Puglia aveva già prestato servizio come responsabile progettazione e realizzazione lavori del coordinamento territoriale adriatica, comprendente anche Molise e Abruzzo. È laureato in ingegneria civile e trasporti, è stato assunto in Anas nel 1998 ed ha lavorato pure in Campania e per l’autostrada Salerno–Reggio Calabria.

Dal 15 luglio cambia anche l’omologo per Abruzzo e Molise che sarà Paolo Testaguzza, per la Campania Barbara Di Franco, mentre è stato confermato in Basilicata Carlo Pullano.

Red.