La classifica lucerina del 5xmille

Sono 91 mila i beneficiari in Italia del cosiddetto 5xmille indicato dai contribuenti come quota Irpef della propria dichiarazione dei redditi. L’Agenzia delle Entrate ha reso note le ripartizioni relative all’anno 2024, su un totale di 523 milioni di euro assegnati a soggetti che svolgono attività di carattere sociale, tra enti del terzo settore, centri di ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici, gestori di aree protette e perfino quasi tutti i Comuni.

I primi cinque beneficiari in Puglia sono Casa sollievo della sofferenza (1.206.552,51 euro), l’istituto tumori Giovanni Paolo II (402.785,72), Mi.Cro. Italia (252.143,33 euro), Unione nazionale degli immigrati e degli emigrati (215.246,43 euro), Ente ospedaliero Saverio De Bellis (168.193,82 euro).

A Lucera, in testa c’è la cooperativa Paidos con 17.500 euro e 627 scelte, poi sul podio figurano anche i Diversabili con 16.748 (938 scelte) e l’Associazione di Promozione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Foggia con 16.426 e 748 scelte. Al quarto posto l’Altro mio figlio con 12.381 pari a 561 scelte, seguito dal Covo di Preghiera di Santa Caterina con 7.042 e 313 scelte.

Seguono Avis con 6.507 euro (441), Missione San Francesco Antonio Fasani con 6.302 (183), Green Project 3.677 (195), Consultorio “La Famiglia” 3.507,01 (10), Il Viaggio di Carmine 3.439 (131), Comune di Lucera con 3.398 (186), Club Scherma Casalvecchio e Lucera 2.526 (64), Corale Santa Cecilia 2.371 (77), Mondo nuovo 1.930 (99), Fondazione Ombrella Viola 1.374 (52), Cuori Meticci 804 (18), Lavori in Corso 749 (30), Academia 669 (27), Sbandieratori Puer Apuliae 629 (40), Guardie ambientali 606 (17), New Volley 517 (17) Stupor Mundi 411 (16), Le ragioni del cuore 339 (26), Odv San Francesco Antonio Fasani 256 (11), Luceria Servizi 211 (11), Running Academy 151 (5), Pro Loco 135 euro (2). Il totale ammonta a 110 mila euro.

r.z.