Weekend speciale a Vico del Gargano

Il cuore pulsante del centro storico di Vico del Gargano si prepara ad accogliere due serate indimenticabili all'insegna dell'arte, della musica e del buon cibo con la terza edizione di "Art Street nel Borgo", in programma l'11 e 12 luglio.

L'evento, ideato e promosso dal Comune di Vico del Gargano con il prezioso contributo della Regione Puglia, trasformerà i suggestivi vicoli del borgo in un palcoscenico a cielo aperto e offrirà un'esperienza sensoriale unica che celebra le tradizioni locali e l'espressione artistica.

Visitatori e residenti potranno immergersi in un'atmosfera vibrante, tra sapori autentici, melodie coinvolgenti e performance mozzafiato.

"Art Street nel Borgo" è un'occasione imperdibile per vivere l'estate garganica tra gusto, arte e divertimento.

Il programma prevede venerdì 11 luglio alle 18.30 l'inaugurazione della mostra fotografica fissa di Pasquale D'Apolito in piazza degli artisti, un viaggio visivo attraverso scatti che catturano l'anima del territorio. Dalle 20.30, le strade si animeranno con animazioni artistiche e musica dal vivo, featuring il Trio Folk per le sonorità tradizionali, la voce e la chitarra di Giuseppe Guida, le affascinanti evoluzioni della Trampoliera Priska e le note avvolgenti del sassofonista Federico Monaco.

Sabato 12 luglio inizierà sempre alle ore 18.30 con la mostra , mentre alle 20.30 il borgo si accenderà nuovamente con animazioni artistiche e musica live, con l'energia contagiosa dei Gypsy Project, le performance di Paolo Di Cataldo e un coinvolgente storytelling a cura della Dell'Anno Family, che saprà incantare il pubblico con racconti e aneddoti.

L'iniziativa rientra nell'ambito dell'avviso "Iniziative di marketing territoriale, attrazione degli investimenti, promozione delle produzioni e dei prodotti made in Puglia - Anno 2025" della Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, a testimonianza dell'impegno congiunto per la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico del Gargano.

