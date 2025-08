La ricca Settimana Medievale

Torna anche quest’anno la Settimana Medievale a Lucera, organizzata e promossa dall’Associazione Cinque Porte Storiche che ha previsto cinque giorni di eventi e manifestazioni, sostenuti economicamente dal Comune di Lucera nell’ambito della Capitale regionale della Cultura, ma anche dalla Regione Puglia, Fondazione Puglia e Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Provincia di Foggia.

Il budget raccolto è superiore ai 51 mila euro, ma ne servirebbero in tutto 58 mila.

Dall’8 al 13 agosto è previsto il coinvolgimento di una trentina di sodalizi, ovviamente a partire dalle 5 Porte (Porta San Giacomo, Porta Albana, Porta Foggia, Porta San Severo e Porta Troia), impegnati nelle rappresentazioni e competizioni in via di allestimento, e con la forterzza svevo-angioina come fulcro di questi tutte le attività, tranne in Torneo delle Chiavi (unico ingresso a pagamento) che si disputerà martedì 12 all’anfiteatro, mentre il corteo storico si dipanerà il giorno successivo per le vie della città, con la partecipazione di Sergio Muniz nei panni di Carlo II d’Angiò.

La novità di quest’anno è rappresentata dalla rievocazione dell’Assedio Angioino del 1268-69, con la direzione scientifica e la partnership dell’Associazione “Imperiales Friderici II” di Foggia, in collaborazione con l’Archeoclub di Lucera. Suddiviso in tre giornate dall’8 al 10 agosto, al castello sarà ricostruito per la prima volta uno degli episodi più significativi della storia del Mezzogiorno d’Italia: l’assedio della città da parte delle truppe angioine, che segnò la fine dell’autonomia della Luceria Saracenorum, unica enclave musulmana del Regno di Sicilia. Dopo oltre un anno di resistenza, la città si arrese nell’agosto 1269, vedendo ridursi la propria autonomia ma mantenendo la libertà religiosa.

Il villaggio medievale sarà aperto dall’8 al 10 al castello, con accampamenti militari, spettacolo falconeria, giochi, esibizioni, sfilate, proiezioni, visite guidate, laboratori, stand gastronomici e conferenze.

Red.