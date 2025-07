Fiocco azzurro a Celle San Vito

Si chiama Leonardo il 144esimo cittadino di Celle di San Vito. Il più piccolo degli abitanti nel paese più piccolo della Puglia è nato il 10 luglio. Il fiocco azzurro è stato esposto anche davanti al Comune.

La neo mamma Caterina La Torretta e il neo papà Andrea Perrini sono giovanissimi: lei deve compiere 20 anni, e per ora si occupa di gestire la casa oltre a prendersi cura del bambino; lui ne ha compiuti 27 ed è un falegname. La nascita di Leonardo ha reso felici non solo loro ma tutto il paese. Amici e parenti, anche tra coloro che vivono lontano da Celle di San Vito, approfittando dell’estate in questi giorni stanno arrivando in paese per fare gli auguri ai genitori e conoscere il piccolo Leonardo che è il secondo nato del 2025 per Celle di San Vito. La prima è stata Isabel, che è nata in aprile. Sono già state eguagliate, dunque, le due nascite che furono festeggiate nel 2024 quando arrivarono due bambine. Dall’inizio dell’anno in corso, sono stati due anche i decessi. Ed è per questo che resta a 144 il numero complessivo degli abitanti.

Da diversi anni, Celle di San Vito detiene il primato di comune più piccolo della Puglia per popolazione. In questa speciale classifica, le prime 11 posizioni sono tutte occupate da paesi della provincia di Foggia: oltre a Celle di San Vito, infatti, tra i “borghi mignon” ci sono Volturara Appula, Isole Tremiti, Faeto, Motta Montecorvino, Panni, Carlantino, Alberona, San Marco la Catola, Monteleone di Puglia e Roseto Valfortore.

