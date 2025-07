Colpo Futsal con un brasiliano di ritorno

Dopo aver riconfermato l’allenatore Osvaldo D’Antini e il preparatore atletico Samuele Sica, la Futsal Lucera ha piazzato un bel colpo nel settore atleti, perché nella prossima stagione sportiva di Serie C2 vestirà i colori biancocelesti Bruno Octavio Rossa, brasiliano con cittadinanza anche italiana, visto che ha indossato anche la maglia azzurra.

È un veterano della disciplina che torna in città, visto che il 41enne ha una ventina di stagioni disputate ad alti livelli, prima nel suo Paese e poi nel nostro, con militanze in Serie A e B e la vittoria di una Coppa Italia di Serie A2 proprio a Lucera con la Fuente nel 2014 e un Campionato di Serie B, oltre alla disputa della finale scudetto con la maglia del Pescara. Ma ha giocato pure nella Lazio, nel Napoli e a Perugia, Potenza, Venezia, Fuente, Andria e nelle ultime due stagioni al Cus Foggia in C1.

r.z.