Il Luna Park nella settimana delle Feste

Quando manca esattamente un mese all'inizio delle Feste patronali di Lucera, si può già dire che per il terzo anno consecutivo il Luna Park verrà allestito ancora una volta nella grande area di Via Montesanto.

Truck e giostre arriveranno intorno al 12 agosto, per essere poi operative fino a domenica 17, con il conseguente rinvio ad altra data (presumibilmente serale) del mercato di mercoledì 13.

L’organizzazione ha annunciato l’arrivo di nuove attrazione rispetto alle precedenti edizioni, ritenute tra i più grandi della Puglia come estensione.

I promotori hanno garantito la presenza rispondendo a un bando comunale, con il deposito di una fideiussione di 50 mila euro a copertura di eventuali danni dell'infrastruttura, e la promessa del pieno rispetto delle norme di sicurezza sia per gli aspetti tecnici e tecnologici che per la fruizione pedonale degli spazi.

Anche quest’anno si prevede la presenza sul posto di associazioni di volontariato e protezione civile e pure un presidio di forze dell’ordine.

r.z.