'Tanti black-out ma non per caso'

Negli ultimi tempi anche a Lucera si stanno verificando frequenti black-out elettrici in svariate zone della città, con l’interessamento quasi a rotazione di quartieri e rioni.

I sindacati pugliesi del settore, Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil, ritengono di conoscere la causa, attribuita non alla casualità ma a “gravi disservizi e garanzie del servizio elettrico”.

Lo hanno messo per iscritto in una lettera aperta, nella quale hanno riferito dati relativi alla regione, in realtà allargabili anche al resto del Paese.

“In piena estate assistiamo a guasti che si ripercuotono su utenti domestici, esercizi commerciali e aziende – si legge nel documento firmato da Antonio Frattini, Natale Lattanzi e Carlo Perrucci – e nel primo semestre dell’anno si registrano circa 4.000 guasti su Bari e oltre 3.500 su Foggia, Taranto e Brindisi con punte che arrivano a toccare 6.000 gusti su Lecce, per un totale di circa 21.000, alcuni dei quali fortemente prolungati, anche ai danni di strutture fondamentali come gli ospedali. Si cerca di attribuire i disservizi al caldo asfissiante e all’eccessivo uso di migliaia di condizionatori d’aria, proprio quelli che le aziende elettriche consigliavano di installare come sistemi di riscaldamento e raffrescamento, per usare meno gas e più energia elettrica e contribuire in questo modo a combattere il cambiamento climatico. Abbiamo chiesto da tempo un incontro con la direzione di E-distribuzione Puglia per conoscere e valutare i necessari investimenti, per efficientare la rete elettrica. È stato prima convocato, poi rinviato più volte e mai più fissato. Chi dovrebbe garantire a cittadini e imprese di avere sempre e comunque a disposizione la quantità di energia elettrica necessaria per tutti i bisogni (familiari o industriali), oggi dà la colpa dei blackout al caldo eccessivo e addirittura inaspettato. In realtà manca la giusta programmazione e confronto sulle politiche industriali, di aziende concessionarie e partecipate dallo Stato. Mancano le giuste politiche industriali. Queste aziende hanno una concessione statale per distribuire l’energia elettrica, costruendo impianti sufficienti per tutti i bisogni, e gli investimenti vengono pagati dalle bollette. Si sceglie invece di risparmiare, riparare impianti vecchi, di privarsi del personale necessario per i lavori e predisporre per i lavoratori orari sfalsati che si ritrovano ripetutamente, con ordini di servizio per garantire reperibilità aggiuntive, che vanno oltre i limiti previsti dal Contratto nazionali. Da anni lottiamo dentro questa azienda, contro politiche industriali sbagliate. E-distribuzione, società del gruppo Enel, ha la concessione per oltre l’85% del territorio nazionale e sta curando in maniera esagerata la dimensione finanziaria, ma chi gestisce una concessione non deve farlo in questo modo: i soldi, quando ci sono, devono servire anche ad abbassare le bollette, e non sta mettendo in campo gli investimenti necessari sulla rete e sulla forza lavoro. Ormai si contano a centinaia, forse a migliaia, su tutto il territorio nazionale gli ordini di servizio ai lavoratori, perché gli organici di base sono del tutto insufficienti: il sindacato con queste lotte ha messo a nudo queste fragilità aziendali. Da oltre un anno e mezzo sono in atto scioperi in e-distribuzione proprio su questi temi. Oggi chiediamo alle istituzioni e alle forze politiche di ogni parte di intervenire per riprendere la loro funzione di controllo sui concessionari di servizi pubblici come queste, perché i black-out non nascono casualmente, ma sono responsabilità ben precise di chi non ha fatto quanto doveva per evitarli”.

Red.