Tibelli nuovo dirigente del Manzoni-Radice

Con l’imminente pensionamento di Maria Concetta Bianco, rimasta a Lucera per sei anni alla guida dell’istituto comprensivo Manzoni-Radice di Lucera, c’era attesa per la nomina del nuovo dirigente di Piazza Di Vagno.

A conferma del pronostico che girava da mesi, l’Ufficio Scolastico Regionale ha designato il lucerino Riccardo Tibelli, proveniente dal Mandes di Casalnuovo Monterotaro dove è stata assegnata Carmela Vendola.

Sempre sui Monti dauni non si muove Diana Riccelli del Roseti di Biccari. Queste ultime due sono comunque chiamate a gestire le nuove rispettive configurazioni che contemplano soprattutto lo smembramento e la successiva fusione del “Monti dauni” di Celenza che ha visto la redistribuzione di plessi e Comuni tra i primi due.

A Lucera restano inoltre al loro posto sia Francesca Chiechi al Tommasone-Alighieri che Pasquale Trivisonne al Bozzini-Fasani, così come Matteo Capra al liceo Bonghi-Rosmini, Filomena Flagella all’Itet Vittorio Emanuele III e Antonella Falco al Convitto Bonghi.

Tra i lucerini coinvolti negli spostamenti, c’è anche Roberto Calabrese che lascia la Lombardia per approdare all’istituto comprensivo Domenico Savio di Mattinata.

