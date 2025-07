L’informazione locale con l’intelligenza artificiale

Facciamo volentieri una deroga al fair play mediatico che da sempre caratterizza Luceraweb, non avendo mai dato seguito alla lista infinita di danneggiamenti, appropriazioni, boicottaggi, diffamazioni, sostituzioni di persona, scopiazzature e ogni altra azione giornalistica che da oltre venti anni siamo costretti a registrare come scia del nostro lavoro quotidiano.

Non abbiamo mai risposto e non ci siamo mai lamentati pubblicamente, nonostante avessimo modi e termini per farlo, ma è arrivato il momento che i nostri lettori conoscano quanto sta accadendo da ormai qualche mese a questa parte, così da essere informati pure su questo con precisione, cioè su come si muovono e cosa fanno sedicenti organi locali e provinciali, quando sono alle prese con notizie di una certa delicatezza che meritano adeguata trattazione, oppure di grande interesse pubblico.

L’ultimo caso riguarda la nomina del nuovo dirigente scolastico all’istituto “Manzoni-Radice”, ma nel recente passato è successo anche per altro: ci sono siti (definirle “testate” sarebbe troppo) che non hanno mai scritto una riga nel loro archivio, limitandosi e precipitandosi a fare l’unico esercizio di cui sono capaci: copia e incolla di comunicati che per fortuna (loro) non mancano mai.

Ma se fino a qui l’attività resta nella valutazione del lettore che dovrebbe (dovrebbe) avere gli strumenti per comprendere la differenza tra chi approfondisce fornendo spesso qualche particolare in più esclusivo e chi nemmeno legge quello che pubblica, quando il lettore si trova di fronte a testi elaborati in una certa maniera deve sapere che questi sono spesso frutto dell’intelligenza artificiale.

Funziona così: si parte del copia e incolla (rieccolo) della notizia resa nota da Luceraweb, si inserisce il testo in un “bot” al quale si danno precise istruzioni su come riassumerlo e perfino sulla sua lunghezza, e a quel punto la macchina in pochi secondi restituisce un’altra versione rispetto a quella originale, sebbene neanche tanto distante, e magari con un riferimento normativo giusto per dimostrare (falsamente) di conoscere la fonte.

E invece la fonte non c’è, anzi è solo Luceraweb che prima di scrivere ogni singola parola ha svolto un lavoro di contatto, acquisizione e verifica, come ogni giornalista appena sufficiente dovrebbe fare.

Ecco, i giornalisti: ci sono diverse cosiddette “Redazioni” che al loro interno non ne contano nemmeno uno (uno), tranne il solo direttore responsabile che è ancora munito di tesserino di iscrizione all’Ordine e quindi “presta” solo il nome per la registrazione al tribunale.

Il resto è composto tra dopolavoristi, avventurieri, aspiranti comunicatori e professionisti (questi sì) della riproduzione del lavoro altrui, i quali magari si trovano di passaggio in occasione di un incidente o di un fatto di cronaca, e si travestono da cronisti. Vanno avanti così da anni, vendono anche spazi pubblicitari senza fornire contenuti propri e adesso si fanno aiutare pure dalla tecnologia. Magari continueranno anche, ma almeno che i lettori sappiano chi e cosa hanno di fronte quando leggono certe cose.

Riccardo Zingaro

Direttore di Luceraweb