Le candidature regionali più o meno sicure

Non c’è ancora la data definitiva dell’apertura delle urne per le elezioni regionali pugliesi di autunno, anche se quella più probabile dovrebbe essere il 23 novembre che poi è l’ultima utile consentita dalla legge.

Ci sono già da mesi, invece, i movimenti e le operazioni di avvicinamento a un appuntamento a cui guardano in tanti con estremo interesse e non solo politico, specie in funzione delle candidature da spendere o da appoggiare.

La situazione sul territorio provinciale e lucerino è ancora molto fluida, ma per esempio nello schieramento del centro-sinistra qualche certezza in più c’è dopo la dichiarazione di disponibilità di Antonio Decaro a guidare la coalizione, fatto non scontato fino a qualche giorno fa e comunque ancora da definire nei dettagli con i partner del cosiddetto “campo largo”, con dentro anche il Movimento 5 Stelle.

Al momento, l’unico nome certo sembra essere quello di Antonio Tutolo che è consigliere regionale uscente. Per la presenza del capogruppo della formazione civica “Per la Puglia” manca solo l’ufficialità, non fosse altro per il filo diretto che lo lega proprio all’ex sindaco di Bari e oggi presidente della commissione parlamentare europea sull’Ambiente.

Uscendo subito dai confini cittadini, i nomi di maggiore notorietà portano a Foggia e sul Gargano dove la battaglia per la presenza nelle liste prima, e per ottenere i primi posti dopo, è già serratissima, se si considera che i seggi disponibili per la Capitanata sono passati da nove a sette, anche se potrebbero diventare otto con i "resti" al momento del conteggio. Nella stessa lista di Tutolo (ancora senza un nome preciso) dovrebbero esserci anche l’altro uscente Sergio Clemente esponente di Azione, e Nunzio Angiola consigliere comunale a Foggia.

Nel Partito Democratico sono già in pista i soliti Raffaele Piemontese (vice presidente della Giunta e assessore regionale alla Sanità) e il capogruppo Paolo Campo, ma scalpita anche Enzo Quaranta a Torremaggiore, assessore comunale che potrebbe prendere voti anche in città. Non fosse altro per affinità familiare, si conteranno preferenze pure per Antonio De Sabato da poco passato con Avs, il primo a essere partito non a caso con la campagna elettorale "tarata" molto sul territorio di Lucera.

Tra i civici, inoltre, Rosario Cusmai vorrebbe cimentarsi dopo aver trascorso cinque anni come “consigliere speciale” del presidente Michele Emiliano, ma non è ancora chiaro se e in quale lista potranno finire gli esponenti di "Con" in Puglia, magari in accoppiata con candidati socialisti. Anche Tonio De Maio a Lucera da mesi sta accarezzando l’idea di correre personalmente, consigliere comunale e provinciale che non manca una competizione ormai da diversi anni. Dall’inizio del 2025 ha in effetti iniziato la sua personale attività propagandistica, guardando soprattutto ai piccoli Comuni dei Monti dauni dove ritiene di avere molto consenso, specie a seguito della sua precedente esperienza come delegato provinciale ai lavori pubblici, attività che gli ha consentito di promuovere e portare a termine numerosi progetti di rifacimenti stradali, quanto mai preziosi e invocati a quelle latitudini. Ma anche a livello cittadino ha mostrato grande vivacità, sembra però non ricevendo altrettante promesse di sostegno dalla coalizione che sostiene Giuseppe Pitta, a sua volta frammentata in diverse direttrici che si estendono fino al centro-destra.

Dall’altra parte, infatti, nonostante manchi ancora il nome del leader, ci sarà la candidatura di bandiera dell’assessore Antonio Buonavitacola con Forza Italia. Il commercialista lucerino da mesi non si perde un evento pubblico, quasi sempre facendosi vedere accanto al sindaco, a sua volta onnipresente per qualsiasi occasione. Tra gli azzurri in pole position c’è l’uscente Paolo Dell’Erba, mentre in Fratelli d’Italia la lotta per il primato sarà tra l’uscente Giannicola De Leonardis e il sindaco di Candela Nicola Gatta, entrambi annunciati in gran spolvero; nella Lega la contesa sarà tra Joseph Splendido e Napoleone Cera, entrambi con un seggio attuale a Bari.

Una sorpresa mancata è invece quella della presenza di Elisa De Maso che era stata contattata direttamente dal sindaco di Vieste e presidente della Provincia, Giuseppe Nobiletti, il quale sta curando personalmente un gruppo di candidati a supporto di Decaro. L’avvocata lucerina, ex consigliera comunale di minoranza in quota Forza Italia nel secondo mandato di Tutolo durato solo 14 mesi, ha gentilmente declinato l’invito, nonostante non abbia mai abbandonato del tutto l’attività politica. Nel 2021 è stata tra i fondatori del Comitato “Fare” che raccoglieva delusi del sindaco attuale e pure di quello precedente, con malcelate ambizioni di costituire una sorta di Terzo Polo in città. Ne facevano parte anche Michele Consalvo, Antonella Matera, Nicola Di Battista, Giuseppe Lepore, Vito De Girolamo, Angelo Miano e il compianto Giuseppe Grasso. Quel sodalizio voleva rappresentare un’alternativa meno estrema alle grandi contrapposizioni di quel periodo storico nel quale era già esplosa la divisione tra Pitta e Tutolo, con i relativi tifosi e detrattori. Oggi quella scissione appare meno marcata, anzi c'è chi dice che un accordo tra le parti con reciproco appoggio "Regione-Comune" sia quanto mai benefica per entrambi e in generale per la collettività, sia per garantire ancora un rappresentante del territorio a Bari e anche per evitare una carneficina elettorale locale al prossimo appuntamento di primavera.

Riccardo Zingaro