L'assedio del 1269 con libro e mostra

Un libro e una mostra per l’assedio del 1269 e la fondazione della fortezza sono le due basi su cui poggia un’iniziativa dell’Associazione Gens Capitanatae che vuole far rivivere uno degli episodi più drammatici e significativi della sua storia.

Giovedì 24 luglio, alle 19.30, al Circolo Unione di Lucera si terrà la presentazione del volume “Luceria 1269. 750° anniversario dell’assedio della città e della fondazione della fortezza di Lucera”, a cura di Alessandro De Troia (Università della Basilicata) e Domenico Moretti (Università di Bologna). Il testo raccoglie le relazioni del convegno tenutosi a Lucera nel 2019 e contiene i risultati delle ricerche più aggiornate su una vicenda cruciale per la storia della Capitanata e dell’intero Mezzogiorno svevo-angioino, con documenti inediti, analisi storiche e approfondimenti artistici.

A seguire, in via Federico II 46, sarà inaugurata la mostra “Luceria 1269. Ecce proditor Domini Regis”, un percorso espositivo immersivo che guiderà il visitatore nella Lucera assediata dagli angioini nel 1268-1269. vengono proposti pannelli informativi, manichini con armi ed equipaggiamenti fedelmente ricostruiti, oggetti di uso quotidiano del Duecento e materiali didattici basati su rigorosa ricerca storica e archeologia sperimentale.

Un’occasione rara per toccare con mano un capitolo dimenticato ma centrale della storia lucerina: la resistenza della Luceria Saracenorum contro le truppe di Carlo I d’Angiò, culminata in un lungo e drammatico assedio e nella successiva fondazione della possente fortezza che ancora oggi domina il colle Albano.

La mostra sarà visitabile gratuitamente da venerdì 25 a domenica 27 luglio, orari 10-13 e 17-23.

Red.