Più lavoratori tutelati dal caldo

La Regione Puglia, con ordinanza 398 dell’11 luglio, ha deciso di variare, a tutela dei lavoratori, le misure già previste in precedenza. Un’estensione necessaria per la tutela della salute dei lavoratori.

La prima è stata quella di estendere il periodo in cui opera il divieto di lavorare, prorogandolo fino al 15 settembre 2025. Ovviamente resta fermo che l’applicazione sia obbligatoria solo nei giorni in cui la mappa Worklimate riferita ai “Lavoratori esposti al sole – attività fisica intensa”, nella fascia oraria delle 12, segnali un livello di rischio “ALTO”.

Esteso il divieto anche ad altre categorie lavorative

Questa misura, già prevista in precedenza, è stata estesa anche ad altre attività lavorative oltre a quelle già soggette a restrizioni, con l’obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori durante i mesi più caldi dell’anno.

Occorre ricordare, infatti, che la prima ordinanza vietava di svolgere attività nei settori agricolo, forestale, florovivaistico, nelle cave e nei cantieri edili ed affini, in condizioni di esposizione prolungata al sole. Il primo elenco non era comunque esaustivo, stante l’ampiezza del termine “affini”.

L’ordinanza dell’11 luglio estende il divieto, ove non sia possibile introdurre misure di riduzione del rischio, “anche a coloro che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote”, cioè ai riders ed affini, che utilizzano biciclette e mezzi di ogni tipo a due ruote.

La Valutazione dei rischi specifici legati al lavoro estivo: un obbligo previsto dal D.Lgs. 81/08

Occorre ricordare che oltre a quanto disposto dalle Regioni, che hanno una competenza ripartita con lo Stato in materia di Sicurezza sul Lavoro, vigono ed occorre applicare anche le leggi nazionali.

In particolare, il Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro, che impone la valutazione dei rischi in ogni ambito lavorativo. Per i rischi climatici e legati alle alte temperature, è fondamentale che ogni datore di lavoro effettui una valutazione specifica delle condizioni di lavoro, considerando diversi aspetti.

In particolare, bisogna valutare:

- il rischio climatico: si riferisce alle condizioni ambientali generali, come temperature elevate, umidità e ventilazione, che possono influire sulla salute dei lavoratori. Questo rischio riguarda l’effetto complessivo delle condizioni climatiche, sia estive che invernali, sull’organismo.

- lo stress da caldo: è una condizione fisiologica che si verifica quando il corpo non riesce a dissipare efficacemente il calore accumulato, portando a sintomi come affaticamento, mal di testa, crampi e, nei casi più gravi, colpi di calore. È strettamente legato alla risposta dell’organismo alle alte temperature e alle condizioni di lavoro.

- il rischio da esposizione ai raggi solari: riguarda il contatto diretto con i raggi ultravioletti provenienti dal sole, che può causare scottature, danni alla pelle e agli occhi, e aumentare il rischio di tumori cutanei. Questa esposizione è particolarmente critica per i lavoratori all’aperto, come agricoltori, operai edili e altri professionisti che svolgono attività che espongono all’azione del sole, con effetti l’effetto diretti dei raggi UV sulla pelle e sugli occhi.