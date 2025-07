Battibecchi e medaglie sulle scuole

La bella notizia che non ci saranno scuole da chiudere in Puglia per il prossimo anno con inizio 2026 ha ovviamente scatenato la nuova corsa alle medaglie, lo sport più praticato non solo a Lucera ma anche nel resto della Regione su qualunque tema. Basti vedere cosa sta accadendo a proposito del collegamento tra la diga di Occhito e quella molisana del Liscione: non c’è ancora un provvedimento reale del Governo e tutti (parlamentari, consiglieri regionali, politici vari) si sono attribuiti il merito di qualcosa che materialmente non c’è.

A ogni modo, tutti gli istituti lucerini sono salvi almeno fino al 2027, e questo ha costituito l’innesco di una nuova polemiche tra il sindaco Giuseppe Pitta e una parte della minoranza.

Il primo ha scritto un post su Facebook: “Ricordo nitidamente quando alla Bozzini-Fasani fummo aggrediti, verbalmente, da chi sosteneva che dovevamo sacrificare l’Itet come unico modo per salvare l’istituto comprensivo che diversamente sarebbe stato soppresso nella sua autonomia, unitamente, udite udite, ad altre due scuole lucerine. Il clima di terrore costruito ad arte culminò con una manifestazione sotto casa mia, episodio a dir poco squallido. Mi rivolgo a tutte le mamme ed i papà presenti ed a tutti i lucerini di buona memoria per dire: la Regione ancora una volta ha dato ragione all’azione incisiva dell’Amministrazione comunale che chiese con forza che tutti gli istituti lucerini dovevano essere salvati, motivando puntualmente la richiesta affiancata dal consigliere Giuseppe De Sabato, grande conoscitore della materia scolastica, e da qualche consigliere di minoranza meno soggetto al pensiero unico. Ancora una volta abbiamo fatto bene a tirare dritto per la nostra strada, consapevoli e coscienti di fare il bene della nostra comunità. Se il destino delle nostre scuole fosse stato in mano a costoro, preside compreso, di sicuro avremmo perso più di una autonomia scolastica. Ci hanno messo in croce e ci hanno tacciati in ogni modo, qualcuno dopo aver smentito anche un documento a sua firma ci accusò di non voler decidere perché chiedevamo che nulla a Lucera fosse toccato. Ma la verità prima o poi viene a galla, anche se non hai la stampa a favore. Sono molto felice e ringrazio tutti quelli che hanno avuto fiducia nelle nostre scelte”.

La risposta è arrivata per lettera, dai consiglieri Fabrizio Abate, Francesca Niro, Francesco Aquilano, Vincenzo Checchia e Raffaele La Vecchia che dentro ci hanno messo ironia, cronaca e attacchi frontali su una vicenda che ha infiammato il settore politico e scolastico in quel periodo: “Prima di pubblicare post di propaganda elettorale – hanno scritto rivolgendosi a Pitta - sarebbe opportuno che lei leggesse non solo i titoli, ma soprattutto i contenuti degli argomenti, per evitare le solite figuracce. La situazione che si è creata non è frutto di una sua scelta politica, ma di semplici numeri, gli stessi che governano tutte le azioni riferibili al Pnrr. Il dato che menziona non è dovuto a lei, ma a una nuova analisi demografica fatta in Regione e basata su dati Istat. È emerso un calo meno marcato nella popolazione studentesca in Puglia rispetto alle stime precedenti. Questo ha portato a una revisione del contingente, permettendo di conservare tutte le attuali autonomie. È stato quindi questo a produrre questa situazione, non certo l'azione sua o della sua maggioranza, come furbescamente lascia intendere nel suo post. Cosa c'entra l'Amministrazione comunale con un maggiore numero di nascite che ha prodotto l'abbassamento degli indici di riferimento regionali utilizzati per il dimensionamento? Si rende conto di quello che scrive e delle figuracce che fa fare anche a chi la supporta? C'è di più: lei riesce persino a superarsi affrontando il tema del dimensionamento, che le ha causato non pochi problemi con tante famiglie i cui figli frequentano l'istituto Bozzini-Fasani di cui nel 2023 era stata decretata dalla Regione la perdita dell'autonomia, che conoscono i fatti meglio di lei. Cerchiamo di spiegarli sinteticamente per una maggiore comprensione. Come ricorderà, l'ipotesi su cui lavorava la Regione, per recuperare un'autonomia a Lucera che mancava per pochi numeri, era quella di smembrare la Bozzini-Fasani e di accorparla e fonderla con le altre due realtà cittadine. Un'operazione che, se portata a termine, avrebbe sguarnito il plesso centrale e tutto il quartiere di servizi essenziali, provocando nel breve periodo lo spostamento di tante famiglie in altre scuole. All'epoca dei fatti, la Regione, ai vari enti istituzionali interessati al problema (scuole e Comune), richiese proposte concrete e non ammetteva posizioni di comodo, come quella del ‘mantenimento dell’attuale assetto’, così come riportato nella delibera di Giunta 172 del 26 settembre 2023. Chiedeva, nei fatti, soluzioni alternative e concrete al suo piano provvisorio, che poteva essere cambiato solo a condizione di trovare i numeri che mancavano negli istituti del primo ciclo, richiesti dal Pnrr. Alcuni consiglieri di minoranza, tra cui Niro e De Sabato, parteciparono anche ad un incontro a Bari, dove il concetto di trovare nel territorio il numero che mancava venne ripetuto a più riprese. Stranamente però, in prima battuta il piano non prevedeva la stessa possibilità per gli istituti superiori, a dispetto di quanto si era verificato in altre regioni. La situazione si sbloccò nella riunione convocata dalla Commissione Istruzione il 28 agosto 2023. In quell'occasione, a domanda diretta sottoposta alla dirigente regionale Raffaella Lamacchia rispose positivamente, circostanza poi riscontrata successivamente dall’Ufficio Scolastico Regionale. Quest’ultima nota è molto probabilmente proprio il documento che lei cita nel post e che, nella famosa riunione in cui accusa di essere stato aggredito, le è stata mostrata ma che lei non aveva neanche letto, suscitando l'ira e il disappunto delle tante famiglie presenti. Il numero mancante venne poi trovato a livello provinciale, accorpando due istituti superiori di Foggia. L’autonomia in più che risultava dalle due scuole foggiane accorpate venne data a Lucera non grazie a quanto fatto dalla sua maggioranza, ma perché Lucera era la città con il coefficiente più alto rispetto a quello degli altri Comuni di Capitanata, come da noi della minoranza sostenuto dall'inizio in un documento che firmammo e pubblicammo in quei giorni. Concludendo, dai fatti elencati si evince che lei e la sua Amministrazione su questa vicenda non avete nessun merito, se non quello di esservi pilatescamente lavati le mani con quella delibera, anzi, inizialmente proponendo il sacrificio dell'autonomia dell'Itet, come sostenuto dall'assessore all'istruzione in pubblica commissione consiliare e riportato dai relativi verbali. I veri meriti sono esclusivamente attribuibili agli organi collegiali e alle famiglie dell'istituto Bozzini-Fasani, i quali hanno richiesto di coinvolgere anche gli istituti superiori nel processo di dimensionamento e alla minoranza. I numeri mancanti in provincia di Foggia andavano cercati nelle scuole di altri comuni della provincia, come, ad esempio, Foggia e non certo in quelle di Lucera che aveva una media fra le tre scuole del primo ciclo di soli 51 alunni inferiore all’indice di 961 alunni, posto dal Ministero come soglia di sbarramento che fa scattare il dimensionamento. E’ solo grazie a queste intuizioni che si sono trovate soluzioni alternative e Lucera ha mantenuto le sue autonomie. Caro sindaco, la storia va raccontata con fonti e documenti, non buttando fumo negli occhi approfittando del fatto che, trattandosi di una materia tecnica, pochi conoscono come siano andate veramente le cose”.

Red.