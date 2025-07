La storia di Roseto in un libro

“Roseto Valfortore – Indagini Storiche” è un volume di importanza storica scritto da monsignor Annibale Facchiano, autore di numerose pubblicazioni territoriali a carattere cultura e religioso. Il testo risale al 1971, era diventato irreperibile, ma è stato riedito grazie all’intervento dell’Associazione Daunia&Sannio presieduta da Pasquale Frisi. Il sodalizio ha promosso una versione anche in inglese, per favorirne la fruizione da parte dei discendenti dei tanti figli di rosetani emigrati oltre oceano fino ai decenni scorsi.

L’opera verrà presentata nel borgo martedì 29 luglio alle 19, alla presenza di Irene Butlet Tillman, sindaco di Roseto in Pennsylvania, annunciata per i festeggiamenti dei 200 anni dell’arrivo della statua della Madonna del Carmine.

Interverranno Giuseppe Trincucci, presidente della Sezione di Lucera della Società di Storia Patria per la Puglia, e don Gaetano Schiraldi, storico locale.

Entrambi fanno parte della commissione del Premio alla Carriera assegnato ai familiari di Facchiano, presieduta da Duilio Paiano.

