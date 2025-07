Tutolo e Pitta scatenati sul tribunale

La mancata riapertura del tribunale di Lucera, esclusa dal Governo Meloni nel Consiglio dei ministri di ieri, ha ovviamente provocato reazioni che vanno rigorosamente poste in ordine cronologico, per capire anche le dinamiche di certe posizioni politiche che hanno generato una sorta di triello.

Il primo a pronunciarsi stamattina è stato il consigliere regionale Antonio Tutolo: “Sono profondamente deluso da quanto emerso riguardo alla mancata riapertura del Tribunale di Lucera. Avevo riposto fiducia nelle parole dei parlamentari di questo territorio, in particolare quelli appartenenti alla maggioranza di governo. Sono stati loro a parlarne, a venire qui, a farci intravedere una possibilità concreta. Non ce lo siamo inventato: sono venuti a Lucera e ci hanno fatto sperare. Ora, a conti fatti, possiamo dire che ci hanno illuso. Eravamo pronti a ringraziarli, perché la riapertura del Tribunale sarebbe stata una svolta epocale per Lucera e per l’intera provincia di Foggia, non solo dal punto di vista della giustizia, ma anche per le ricadute positive sull’economia locale. Mi auguro che i nostri rappresentanti al governo abbiano uno scatto d’orgoglio e si oppongano con forza a questo ennesimo scippo ai danni del nostro territorio. Devono difenderlo, devono rappresentarlo con dignità e determinazione. Questa è l’occasione per dimostrarlo. Altrimenti, si rivelano nulli rispetto ai bisogni reali della comunità. E se non alzano la voce, allora sono semplicemente persone messe lì da chi li ha voluti lì, e che ora si limitano a tacere, come se il solo fatto di essere stati scelti fosse già una grazia sufficiente”.

Sentitosi tirato in ballo, anche perché negli ultimi mesi si era esposto parecchio sul tema, la risposta è arrivata dal deputato di Fratelli d’Italia, Giandonato La Salandra, che è pure componente della Commissione Giustizia: “Si legga il testo emerso dall'ultimo Consiglio dei ministri, prima di sbraitare senza cognizione di causa e senza spirito di collaborazione. Il Governo è chiamato con il Parlamento alla predisposizione di un testo diretto proprio alla riforma della geografia giudiziaria, esattamente come promesso e come annunciato in diverse occasioni. Occorre pertanto conciliare le varie esigenze dei territori: per questo mi aspetto una posizione chiara proprio dal sindaco di Lucera, affinché in questa fase adesso faccia la sua parte, coinvolgendo anche quelli dell’intero circondario del tribunale di Lucera, dimostrando di essere il sindaco di una grande città come lo è sempre stata Lucera capace di far convergere su di sé i comuni limitrofi. Il Governo saprà recepirle. Simili affermazioni da parte di un consigliere asseverato alla maggioranza di Emiliano denotano piuttosto un maldestro tentativo di generare sfiducia rispetto ad una prospettiva a cui dobbiamo invece lavorare insieme tutti, ciascuno al suo livello istituzionale. Sbagliato, abbandonarsi a suggestioni da tiktoker o influencer, sebbene proprio questo lo abbiano reso famoso: nessuno usi la giustizia per coprire le pochezze di alcune amministrazioni locali o quelle della maggioranza regionale. Se Pitta e Tutolo vogliono un confronto pubblico io ci sono, se poi vogliono solo i social, posso consigliare loro qualche buon social media manager, così magari le risorse del Comune di Lucera le possono impegnare meglio di quanto non abbiano fatto fino ad adesso”.

Doveva ancora terminare la mattinata, e Tutolo non si è sottratto al rilancio: “Prendo atto della replica dell’onorevole che purtroppo sceglie di non entrare nel merito della questione: la mancata riapertura del Tribunale di Lucera. Non accetto provocazioni. Il mio obiettivo è difendere il territorio, non alimentare polemiche. Sono più che disponibile a un confronto pubblico, serio e rispettoso, nel quale ciascuno possa esprimere le proprie posizioni e assumersi le proprie responsabilità. Decida lui dove e quando: io ci sarò. La giustizia è un diritto dei cittadini e una priorità per la Capitanata, terra che purtroppo conosce bene il fenomeno mafioso. Su questo tema, mi auguro che tutti, a ogni livello istituzionale, vogliano davvero lavorare insieme. Come già ribadito, mi aspetto che tutti i parlamentari della Puglia, al di là delle appartenenze politiche, si schierino a difesa di questo territorio e si facciano sentire. In particolare, quelli della provincia di Foggia, che avevano lasciato intendere che la riapertura del Tribunale di Lucera fosse cosa fatta. In realtà, lo era solo per i tribunali abruzzesi. Questo è un fatto, così come quello che la mia proposta di legge alle Camere sulla riorganizzazione dei tribunali ordinari, approvata all’unanimità dal Consiglio regionale, resta l'unico atto formale concreto”.

A ogni modo, La Salandra è riuscito nell’impresa di unire Pitta e Tutolo, perché il sindaco all’ora di pranzo, con una diretta Facebook, è stato pesantissimo nei confronti del deputato: “Non riesco a capire il motivo per il quale La Salandra mi tiri in ballo senza aver ancora parlato. Io dico solo che ci avevano assicurato a più riprese la presenza di Lucera nel disegno di legge. Il nostro tribunale è stato tolto volutamente e ora vogliono farci credere che sarà il Parlamento a rimediare. Siamo fin troppo intelligenti per non farci prendere per i fondelli, dopo aver premiato solo l’Abruzzo che tutto insieme forse non vale il solo circondario di Lucera. Ha ragione Tutolo quando chiede cosa ci stiate a fare a Roma – ha detto rivolgendosi direttamente all’onorevole – se non a difendere i vostri territori. Noi avevamo fatto tutto quanto ci era stato chiesto, la nostra parte era stata già svolta, e posso assicurare che continueremo a batterci, nonostante la propaganda e i bluff a cui stiamo assistendo. Mi chiedo come faccia il vice ministro Francesco Paolo Sisto, pugliese, ad appoggiare una decisione del genere a danno della nostra comunità. Noi siamo sempre pronti a ringraziare, ma se la riapertura non avverrà, sarà certificata la vostra inutilità nella Capitale, messi lì senza un voto personale, a differenza mia e di Tutolo che abbiamo la fiducia della gente che non può avere chi non ha i voti. Per quanto mi riguarda, non consentirò a nessuno di mettere il tappo a un sindaco democraticamente eletto”.

r.z.