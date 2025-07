Contributi per le parrucche oncologiche

La Giunta regionale ha approvato le modalità di erogazione di contributi in favore delle Asl per il rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di parrucche da parte di pazienti affetti da alopecia di origine tumorale o scaturente da altra malattia certificata da un medico specialista.

Il fondo regionale per il 2025 ammonta a 450.000 euro, così suddivisi: 300.000 per chi affronta trattamenti chemioterapici, 100.000 per pazienti con recidive tumorali, 50.000 per persone colpite da alopecia causata da altre malattie.

Ogni residente in Puglia può presentare domanda sulla base di un unico modello predisposto e messo a disposizione di Asl, aziende espedaliere e isitituti di ricerca pubblici e privati.

Si può ottenere fino a una somma di 300 euro, e nel 2024 ne hanno fruito 1.217 cittadini, e si può una seconda volta entro 24 mesi dalla prima istanza.

