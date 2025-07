Granchelli ai domiciliari, dopo l’interrogatorio

L’interrogatorio preventivo c’è stato ieri mattina al tribunale di Prato. A distanza di sole 24 ore, la Guardia di finanza di Cesena ha eseguito stamattina l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip toscano nei confronti di Maurizio Granchelli, commercialista di Lucera che è stato posto agli arresti domiciliari. La procura aveva chiesto la detenzione in carcere.

Esattamente una settimana fa, l’uomo era stato già raggiunto da un decreto di sequestro di oltre 2,5 milioni di euro di crediti fiscali, assieme all’invito a essere ascoltato, alla presenza del suo difensore Giacomo Grasso. Il 56enne ha risposto alle domande del giudice, evidentemente con spiegazioni ritenute insufficienti a chiarire le accuse a suo carico che sono di truffa ai danni dello Stato, emissione di fatture per operazioni inesistenti, autoriciclaggio e compensazione indebita di crediti inesistenti, nell’ambito del settore delle ristrutturazioni immobiliari, a seguito di interventi di recupero in realtà mai realizzati.

Si tratta di un filone parallelo ma generato da una traccia investigativa principale che aveva già portato all’arresto di tre persone, tra cui uno di Torremaggiore, e al sequestro di altri 6 milioni di euro. Le misure cautelari a loro carico nel frattempo hanno resistito a tutti i giudizi, confermate anche dalla Cassazione.

Granchelli aveva già subito una perquisizione a settembre dell’anno scorso, durante la quale sono stati acquisiti documenti e due telefoni cellulari che poi sarebbero risultati determinanti nella redazione dei capi di imputazione, dopo le rilevazioni su chat e telefonate.

Il meccanismo che la Guardia di Finanza romagnola (in collaborazione con le fiamme gialle di mezza Italia) ritiene fraudolento è stato ricostruito partendo da falsi lavori di ristrutturazioni delle facciate, i quali generavano crediti di imposta con il “bonus” introdotto dal Governo Conte. Per gli interventi sono state emesse fatture a favore di una ventina di proprietari o gestori di immobili, i quali poi presentavano le credenziali a Poste Italiane, successivamente monetizzate. Queste operazioni risultano effettuate in diverse regioni del centro-sud.

Nell’inchiesta sono indagati anche due cittadini cinesi residenti in Toscana, i quali avrebbero ricevuto dagli indagati della prima ora ingenti somme (oltre 4 milioni) associate a provento di numerose truffe, girate poi in parte su conti correnti basati in Irlanda e altri su Iban di banche cinesi ancora non identificate, e quindi con il rischio di dispersione del denaro.

Inoltre figurano altri due lucerini che rispondono in un procedimento separato. In realtà è solo uno, collega di Granchelli ritenuto suo aiutante nell’attuazione di alcune operazioni, mentre l’altro è deceduto pochi mesi fa. A quest’ultimo, sindacalista e commercialista a sua volta, era stato attribuito un ruolo importante nel sistema, poiché avrebbe fornito materialmente i dati personali di un foggiano trasformato a sua insaputa in imprenditore edile, deceduto anch’egli successivamente. A suo nome aveva presentato la domanda di accensione della partita Iva della ditta che è al centro della vicenda ed è stato poi riconosciuto da alcuni parenti del defunto, ai quali erano state chieste spiegazioni sulle attività pregresse del pensionato che nella sua vita in realtà non si era mai occupato di attività del genere.

Inoltre, il sindacalista sarebbe risultato, assieme a un altro imprenditore lucerino del settore (genero dell’ignaro imprenditore), il reale gestore di un conto corrente intestato a una terza persona, ma su cui confluivano dei bonifici presumibilmente effettuati da Granchelli senza una effettiva motivazione e per almeno 90 mila euro. E sarà proprio da questo conto che verrà acquistato un Rolex da 19 mila euro intercettato e sequestrato dalla Finanza ancora prima di essere consegnato con corriere espresso.



Le aziende coinvolte al momento in realtà sarebbero tre, secondo gli inquirenti tutte riconducibili a Granchelli, sebbene solo una sia effettivamente intestata a lui, operante nel settore della gestione dati. C’è pure un’agenzia viaggi registrata a nome di un altro lucerino indagato anche per evasione fiscale, visto che avrebbe compensato cartelle esattoriali con una parte dei crediti rilevati, beneficiando delle risorse economiche generate dalle false fatturazioni e lavorazioni.

L’intestatario dell’impresa edilizia faceva quindi capo a una persona che è risultata completamente all’oscuro di essere il titolare di un’azienda creata nel 2022 e capace di generare profitti milionari dai crediti fiscali, peraltro deceduto poche settimane dopo l’attivazione a suo nome di tutto quanto serviva per operare, vale a dire la costituzione della società, l’accensione di un conto corrente online, l’apertura di una casella di posta elettronica certificata, la creazione di un indirizzo email e un’utenza telefonica (intestata a un nigeriano), tutti riferimenti che la Finanza è convinta siano rimasti sempre nelle mani di Granchelli. E per superare gli alert automatici del sistema fiscale nazionale a proposito di persona non più in vita ma che continuava formalmente a operare, ha quindi inserito nei cassetti fiscali di 517 persone fisiche ignare, molte di Lucera ma anche stranieri, minorenni e altri deceduti, crediti di importo inferiore a 5 mila euro da recuperare poi in un secondo momento, attraverso la stessa impresa edile che in realtà non ha mai effettuato lavori. La somma non è casuale, perché era sotto la soglia che permetteva di evitare la presentazione del visto di conformità all’Agenzia delle Entrate.

