Tutto pronto per “Encuentro: Festival del Tango e delle Terre Latine”. È stato presentato a Biccari il programma completo della quarta edizione del festival internazionale che, dopo tre anni di successi come “Biccari come Buenos Aires - Festival Tango” , si rinnova assumendo una nuova e più ampia identità. Il borgo di Biccari, nel cuore dei Monti Dauni, si prepara ancora una volta a trasformarsi in un vibrante crocevia di culture con musica, arte, workshop, trekking, lezioni di ballo, concerti, spettacoli, show, milonghe e etnogastronomia, ospitando un'edizione ricca di novità che vanta in anticipo un'affluenza di migliaia di visitatori, con le strutture ricettive del territorio già sold-out per le date previste a metà agosto.

La manifestazione partirà l’11 agosto da Volturino, per giungere il 12 a Minervino Murge, il 13 a Volturara Appula, e poi dal 16 al 18 agosto a Biccari, con una serata a Lucera, sempre il 18 agosto. Un viaggio culturale che attraversa paesaggi, tradizioni e storie, creando un ponte tra le radici italiane e quelle latinoamericane.

Il Festival, nato con l'obiettivo di celebrare il profondo legame tra la cultura italiana e quella argentina, si è evoluto, abbracciando ora un più ampio spettro delle “Terre Latine” e arricchendosi di nuove sfumature. Biccari resta il cuore pulsante della manifestazione, ma è proprio la rete tra i comuni coinvolti a dare vita a un’edizione più inclusiva e dinamica.

L'organizzazione dell'evento è curata, come sempre, dall'Associazione Argentina per il Mondo APS, in stretta collaborazione con il Comune di Biccari, la Cooperativa di Comunità, Parco Avventura e gli altri Enti coinvolti, con la sindaca Giovanna Santacroce di Volturino, il sindaco Vincenzo Zibisco di Volturara Appula, la sindaca Maria Laura Mancini di Minervino Murge e il sindaco Giuseppe Pitta di Lucera. Il Festival gode del patrocinio dell'Ambasciata della Repubblica Argentina e della Regione Puglia, e del sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

“Questo è un appuntamento a cui teniamo molto – ha dichiarato Antonio Beatrice, sindaco di Biccari – e uno degli eventi più importanti della nostra estate biccarese. Ci fa enormemente piacere aver coinvolto altri comuni e di vedere come Biccari possa essere un esempio e un traino per i Monti Dauni e oltre. L’evoluzione in 'Encuentro Festival del Tango e delle Terre Latine' riflette la nostra visione di un evento sempre più inclusivo e rappresentativo delle diverse anime culturali del mondo latino”.

Mariano Andres Russo, presidente di Argentina per il Mondo, ha sottolineato l'importanza del festival: “Le precedenti edizioni sono state un omaggio alla storia condivisa tra i due Paesi, Italia e Argentina, e un invito a celebrare la diversità e l’inclusione. Quest'anno, con 'Encuentro', vogliamo ampliare ulteriormente questo messaggio, abbracciando le ‘terre latine’, favorendo il networking e la collaborazione tra i nuovi cittadini italiani e la comunità locale, nel segno della fratellanza e dell'ospitalità”.

Il programma del festival, curato dal direttore artistico Raffaele Ferrante, propone un ricco calendario di appuntamenti che si svolgeranno sia di giorno che di sera.

Nel dettaglio: lunedì 11 agosto a Volturino, martedì 12 agosto a Minervino Murge, mercoledì 13 Agosto a Volturara Appula e lunedì 18 agosto a Lucera, a partire dalle 19 si terrà il “Matear o Morir”, spettacolo di artisti di strada del Duo Carcajada e un Tango show con musica dal vivo di Sampo y La Vartuli, accompagnati per tutta la serata dalla preparazione di Asado e delizie argentine.

Tra gli appuntamenti principali a Biccari:

Sabato 16 agosto: la giornata inizierà alle ore 9.00 con un trekking sui monti biccaresi, per immergersi nella natura. Nel pomeriggio, spazio alla prima lezione di tango nel Parco Avventura, seguita da spettacoli itineranti di artisti di strada e da un percorso etnogastronomico con Asado argentino e delizie latinoamericane. Dalle 21.00, Piazza Matteotti ospiterà la Milonga di Gala, con l’attesa Solo Tango Orchestra, lo show dei Maestri, il TJ Fortuna Del Prete e una suggestiva performance di pittura in movimento.

Domenica 17 agosto: la giornata sarà scandita da workshop di percussioni afro-brasiliane con la Escola de Samba Vamolà di Bologna, lezioni di tango e una Milonga pomeridiana al Parco Avventura. In serata, Piazza Matteotti sarà teatro di uno spettacolo di tango con tutti i Maestri sul palco, accompagnati dalla musica dal vivo di Don Sampo y La Vartuli e da una nuova performance di pittura in movimento. A seguire, la Festa Finale con Los Locos, animazione, balli latinoamericani e DJ set.

Lunedì 18 agosto: la giornata si aprirà con un ultimo workshop di percussioni e culminerà con un concerto itinerante per le vie di Biccari, che condurrà al gran finale in Piazza Matteotti con la Escola de Samba Vamolà, accompagnata da Rossella di Canto alla voce e Girolamo Schiuma alla chitarra, fisarmonica e voce.



“Quest’anno, il Festival non sarà solo un evento – ha annunciato Raffaele Ferrante – ma un viaggio che ci porterà attraverso un’esplosione di cultura, musica e danza, vestendo l’evento di nuovi colori e suoni. Il tango rimarrà sempre al centro della nostra manifestazione, con un programma ancora più ricco e la partecipazione di artisti di fama internazionale che saranno un valore aggiunto per l’intero territorio”.

