Il tour dei Solisti Terre Federiciane

I Solisti Terre Federiciane è un gruppo di eclettici musicisti classici, dalla Puglia alla Sicilia, provenienti quindi tutti dalle terre di Federico II, con una caratteristica unica: eseguono il loro repertorio in ensemble con una idea di suono davvero originale. Il loro progetto personalizza, attualizza e contamina il repertorio artistico mutuato dalla grande musica classica, offrendo una visione dell’arte che avvicini il pubblico alle proprie idee artistiche e non al semplice ascolto di musiche lontane.

Saranno in concerto lunedì 28 luglio a Troia con “Da Mosca a New York in 60 minuti”, un viaggio estemporaneo, al di là del tempo e dello spazio, che li vedrà cimentarsi con alcuni capolavori della musica colta, con qualche variazione atipica sul tema. Venerdì 1 agosto a Biccari, al Parco Daunia Avventura, con “Music Foresta Man”, un progetto artistico in divenire che pone l’attenzione sul rapporto simbiotico tra uomo e foresta. Sabato 2 agosto al Circolo Unione di Lucera con “La musica danza”, un viaggio musicale dal barocco al flamenco. Poi voleranno in Sicilia per la prestigiosa rassegna musicale internazionale “Palermo Classica” e il 10 agosto si esibiranno davanti ai mosaici di Piazza Armerina.

Il gruppo vanta già collaborazioni con istituzioni di rilievo come l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, la Sinfonica di Milano, Orchestra della Svizzera Italiana, le Orchestre di San Remo, del Petruzzelli, del Teatro Comunale di Bologna, la Sinfonica Pugliese, i Conservatori di Caltanissetta e Catania, l'Orchestra di Roma di Ennio Morricone.

I Solisti Terre Federiciane, sotto la direzione artistica del maestro Vincenzo Diaferio, preparano i loro concerti incontrandosi in una masseria pugliese, a contatto con la natura, concentrandosi non solo sulle dinamiche artistiche ma soprattutto sull’armonia e l'interazione, che crea un livello di coesione intima che poi esplode in energia dirompente durante le loro performance.

