LuceHairUp: coccole beauty in Piazza Duomo

Una coccola beauty per i turisti nella piazza più bella della città. Dopo il grande successo della passata edizione, torna LuceHairUp, l’iniziativa dedicata alla bellezza che vedrà operare dodici parrucchieri e sei truccatrici sotto un unico gazebo, collocato di fronte alla maestosa Cattedrale di Lucera.



L’appuntamento è fissato per il 7 agosto, dalle ore 19.00 alle 23.00, in Piazza Duomo. L’evento, aperto al pubblico e completamente gratuito, è pensato per offrire un’esperienza beauty a turisti e residenti, grazie al talento di sedici professionisti locali. I visitatori avranno la possibilità di rinnovare il proprio look in pochi minuti, affidandosi a mani esperte in un contesto suggestivo e accogliente.



LuceHairUp rientra nel calendario ufficiale di Lucera Capitale della Cultura della Puglia 2025 e si propone di valorizzare le competenze artistiche e tecniche del territorio, offrendo al tempo stesso un servizio originale e coinvolgente. L’iniziativa è ideata e curata da Carlo Ventola, hairstylist lucerino di riconosciuta esperienza, che ha voluto riunire sotto lo stesso gazebo alcuni dei migliori professionisti della città.



I parrucchieri che opereranno sono: Pietro Balice, Alba Capobianco, Pina Casorio, Alessandra Colasanto, Giulia Creta, Carmela di Giovanni, Josephine, Katya Silvestri, Carlo Ventola, Fabio Ziccardi, Rosaria Potito e Tina Ferro. Le truccatrici che offriranno i loro servizi di make-up sono: Elisa De Maso, Cipria Make Up, Angela Mauriello, Miriam Pignatelli, Giulia Pitta e Francesca Riccelli. Novità di questa edizione: ad affiancare i professionisti nelle postazioni ci saranno, a rotazione, anche i membri del loro staff.



“Non è facile riunire così tanti professionisti in un solo evento - dichiara Ventola -. Ma questo dimostra quanta eccellenza c’è a Lucera. Ringrazio tutti i colleghi per aver aderito con entusiasmo: sono talenti straordinari che meritano visibilità e ammirazione”.



Il nome LuceHairUp nasce da un gioco di parole che unisce “Lucera” all’idea di mettersi in luce – come sotto i flash dei fotografi – e di elevarsi, “up”, migliorandosi. Un messaggio che si riflette nel motto dell’iniziativa: “Migliorarsi sempre.”

Durante la serata, verranno realizzati scatti fotografici prima e dopo i trattamenti, per documentare il cambiamento e offrire ai partecipanti un ricordo tangibile dell’esperienza. L’obiettivo è quello di amplificare la bellezza dei turisti che scelgono Lucera come meta estiva, ma l’invito è esteso anche ai cittadini lucerini, che potranno sperimentare gratuitamente le competenze dei professionisti locali.

Le prenotazioni sono già aperte per i turisti, che potranno riservare il proprio trattamento scrivendo via WhatsApp al numero 380.3632389. I residenti, invece, potranno prenotarsi direttamente in piazza, il giorno stesso dell’evento, a partire dalle ore 19.00 presso il desk sotto il gazebo.



