Torna il MaToRo Festival

Torna il MaToRo Music Fest, in programma a Biccari domenica 3 agosto dalle 19 in Piazza Matteotti. Un evento musicale indipendente che negli anni ha saputo costruire una comunità attiva fatta di artisti, volontari, realtà associative e cittadini. MaToRo non è solo musica: è partecipazione, inclusione, socialità e valorizzazione del territorio.

Sul palco si alterneranno alcune delle più interessanti band emergenti del panorama locale e regionale, i vincitori della scorsa edizione (Cafè Wah e Razza MC) e gli artisti ospiti, fino allo spettacolo conclusivo a cura di Vi Rey, performer noto per la sua intensità scenica e musicale. Una serata interamente dedicata alla musica originale, con un’anima sociale, e durante la serata sarà allestito un mercatino solidale a cura dell’associazione “Puglia Senza Ostacoli”, grazie alle creazioni delle corsiste del corso di Tecniche di sartoria, il cui ricavato sarà devoluto interamente alla cooperativa sociale Fratello Sole di Biccari che ospita ragazzi disabili.

Sarà inoltre presente un’area street food a cura di Atipico Bistrot di Biccari, punto di riferimento per la cucina di qualità nel territorio e storico partner del festival.

“Il MaToRo Music Fest è un progetto che mette al centro le relazioni, la cultura musicale indipendente, l’inclusività e l’identità locale – hanno fatto sapere gli organizzatori – e la musica è solo il punto di partenza: a fare la differenza sono le persone”.

È stato previsto un servizio navetta da Foggia e tutte le altre informazioni sono reperibili sui canali social della manifestazione.

