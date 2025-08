Mediterraneo è Cultura: nuovo festival, altri soci

A proposito del Festival della Letteratura Mediterranea, probabilmente l’iniziativa migliore nata a Lucera negli ultimi venti anni dal punto di vista culturale, realmente capace di portare a Lucera autori, artisti e pensatori provenienti da ogni angolo del Mare Nostrum, le notizie sono due: come aveva già anticipato Luceraweb, è pronta una nuova edizione, la 18esima, a distanza di sei anni dall’ultima datata 2019, con un tema incentrato sulla necessità o l’opportunità di “restare”.

Inoltre, il sodalizio che lo promuove e organizza è profondamente cambiato nella sua dirigenza. Ora ne fanno parte Giuseppe Lepore (presidente), Annalisa Mentana (vice presidente e responsabile della direzione artistica), Michele Colucci (segretario), Giuseppe De Biase (tesoriere), Lucilla Calabria, Bartolomeo Covino e Raffaele De Vivo.

“Nell’anno in cui Lucera è Capitale regionale della Cultura – ha dichiarato Lepore – ci sentiamo chiamati a riannodare i fili di un impegno civile e culturale che ha radici profonde e sguardi lunghi. Dal 18 al 21 settembre diamo un nuovo appuntamento ormai parte dell’immaginario culturale della città. E quest’anno, in dialogo fertile con i Monti dauni, prenderà forma una prima sorpresa che anticipa un progetto di rete che vogliamo costruire dal basso, nel tempo e con cura, rivolgendoci a cittadini, imprese, giovani, realtà culturali del territorio, invitate a immaginare con noi, a partecipare, a costruire un progetto che non ha muri ma ponti e destinato a durare per tutto l’anno, perché la cultura sia elemento di coesione, partecipazione e futuro”.

